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HABERLER Kuruluş Osman sezon finaliyle Çarşamba 20.00'de atvde

Kuruluş Osman sezon finaliyle Çarşamba 20.00'de atvde

GİRİŞ TARİHİ:  11.06.2024, 20:23
Kuruluş Osman sezon finaliyle Çarşamba 20.00'de atvde

Kuruluş Osman 12 Haziran Çarşamba sezonun son bölümüyle ekrana gelecek. Bu bölümde; Osman Bey, Konstantin'i gafil avlamak için harekete geçmiştir. Konstantin oynadığı oyuna rağmen Osman Bey'le karşı karşıya gelmiştir. Osman Bey, Konstantin için nasıl bir son hazırlamıştır?

Elçim Hatun'a oynanan oyunda Mehmet Bey'in parmağı olduğu açığa çıkar. Alaeddin için bu bardağı taşıran son damladır. Alaeddin ve Mehmet için hesaplaşma vaktidir. Bu hesaplaşmanın sonunda iki beyliği bekleyen büyük açmaz ne olacaktır?

Öte tarafta Orhan Bey, Holofira'nın Bursa'da güvende olmadığını düşünür. Onu götürmek için izin ister. Holofira, onu Bursa'dan götürmek için gelen Orhan'a ne cevap verecektir?

Osman Bey'in Konstantin'i alt edip obaya dönüşünün ardından Alaeddin ve Gonca'nın toyu kurulur. Her yanda şenlik hakimken Osman Bey cümle beyliklere mektuplar gönderir.

Artık devleti kurma vaktidir. Osman Bey herkesi Türk'ün devleti için sıkılı bir yumruk gibi olmaya davet eder. Cümle beylikleri tek bir sancak altında toplamak isteyen Osman Bey'e beyliklerin cevabı ne olacaktır? Osman Bey, kutlu İslam davası için çıktığı bu yolda kimlerle olacaktır?

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