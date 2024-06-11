Sophie'nin Rüyası filmi konusu nedir? Sophie'nin Rüyası (The BFG) oyuncuları kimler? Sophie'nin Rüyası TV'de ilk kez atv'de!

Başrollerinde Mark Rylance, Ruby Barnhill ve Penolope Wilton gibi isimlerin yer aldığı Sophie'nin Rüyası filmi, konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Yönetmen koltuğunda usta isim Steven Spielberg otururken Melissa Mathison ise senaryosunu yazdı. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Sophie'nin Rüyası TV'de ilk kez 11 Haziran Salı 20.00'de atv'de yayınlanacak. Peki, Sophie'nin Rüyası filmi konusu nedir? Sophie'nin Rüyası oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

Sophie'nin Rüyası filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Fantastik çocuk romanlarıyla tanınan Roald Dahl'ın 1982'de yazdığı The BFG romanının senaryo uyarlamasını, daha önce bir başka Spielberg filmi E.T.'nin senaryosuna imza atan ve 2015'te aramızdan ayrılan Melissa Mathison yapımı olan film, TV'de ilk kez olarak atv'de yayınlanacak. Sophie'yi canlandıran Ruby Barnhill'e, İyi Kalpli Dev rolünde Mark Rylance eşlik ederken, Rebacca Hall, Penelope Wilton, Jemaine Clement ve Bill Hader gibi isimlerde oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Sophie'nin Rüyası filmi konusu nedir?

10 yaşındaki yetim Sophie (Ruby Barnhill), bir dev tarafından kaçırıldığında ömrünün sonunun geldiğini düşünür, nitekim devler çocukları yemeleriyle ünlüdür. Ancak bu dev diğerlerinden çok farklıdır, çocukları yemediği gibi son derece iyiliksever biridir ve kendini İyi Kalpli Koca Adam (Big Friendly Giant) olarak adlandırmaktadır. Yalnızlığını paylaşmak için yanında kalmasını istediği Sophie ile dev, her geçen gün daha fazla birbirine yakınlaşırken elbette çocuk yiyen devlerin de gözü Sophie'ye kayacaktır. Sophie ve dev, İngiltere kraliçesinden yardım istemek için heyecan dolu bir yolculuğa atılacaktır. Sophie'nin Rüyası TV'de ilk kez 11 Haziran Salı 20.00'de atv'de!