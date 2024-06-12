Alaeddin Bey ve Gonca Hatun’un dillere destan toyu!

‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesen 164. Bölümünde Alaeddin Bey ve Gonca Hatun’un düğünü çok konuşuldu.

Kuruluş Osman'ın 164. Bölümünde Kayı Obası'nda Alaeddin Bey ve Gonca Hatun'un düğün telaşı hakimdi. Osman Bey ile Bala Hatun, evlatlarının kutlu gününe ulaşma heyecanını yaşarken öte yandan da Orhan Bey ve Elçim Hatun'un evlat müjdesiyle duygu dolu anlar yaşadı. Obada gelin kınası yakılan Gonca Hatun, düğün toyuna hatunlar tarafından götürüldü. Alaeddin Bey ve Gonca Hatun'un toy dansıyla başlayan düğün, Osman Bey'in "Bize bugünleri gösteren Rabbime şükürler olsun. Rabbim yenilgi yüzü göstermesin! Rabbim yüz akı evlatlar versin, hayırlı uğurlu olsun!" sözleriyle ilerledi. Bala Hatun, Gonca Hatun'a "Gayrı sen bize gelin değil evlat oldun. Kendini hiç eksik hissetmeyesin." diyerek Gonca'ya hediyesini takdim etmesinin ardından Kayı Obası halkı, Alaeddin Bey'i ve Gonca Hatun'u tebrik etti.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 164. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.