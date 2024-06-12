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HABERLER Kirpi Sonic Cuma 20.00'de atv'de.

Kirpi Sonic Cuma 20.00'de atv'de.

GİRİŞ TARİHİ:  12.06.2024, 22:58
Kirpi Sonic Cuma 20.00'de atv'de.

Kirpi Sonic, düşmanlarından kaçmak için portal açabilen bir yüzüğe sahiptir. Sonic Amerika'da Montana adındaki ufak bir kasabada yaşar. Green Hills kasabasının şerifi Tom ve eşi Maddie'yi izler ve onları idolü olarak görür. Sonic tek başına sıkılır ve koşarken büyük bir enerji patlamasına neden olur. Bu enerji patlaması yüzünden Pasifik kıyısında 2 saatlik bir elektrik kesintisi gerçekleşir.

Hükumet, bu olayı araştırması için Dr. Robotnik ve asistanı Ajan Stone'dan yardım ister. Sonic sonunda insanlar tarafından fark edilir ve Dr. Robotnik onun güçlerini ele geçirmek ister. Sonic Tom'un garajında saklanırken Mantar Gezegeni'ne kaçmak için bir portal açarken Tom aniden içeri girer ve Sonic yanlışlıkla San Francisco'ya portal açarak yüzüğü bir binanın çatısına düşürür. Tom ve eşi Maddie, Sonic'e yüzüğünü alabilmesi için yardım etmeye karar verir.
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