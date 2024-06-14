Mutfak Bahane'de büyük finale son 2 hafta

Hafta içi her gün saat 14.00’te atv ekranlarında yayınlanan, Derya Taşbaşı’nın sunduğu Mutfak Bahane’de, gelinler şampiyon olmak için kıyasıya yarışıyor.

Mutfak Bahane büyük sezon finaline sayılı günler kaldı

Gelinler eşleri ve kayınvalideleri ile 60 bilezik ve sezon şampiyonluğu için yarışıyor. Sezonun şampiyonu kimin olacağı ise son hafta belli olacak. Kıyasıya mücadelede her bir puan büyük önem taşıyor. Seda ve Harun çifti ise şampiyonluğun en iddialı adayları.

Cuma günü yaşananlar fenomen çifte büyük şok yaşattı

Harun'un gizlice aldığı kağıt ortalığı fena karıştırdı. Tüyo iddiaları ve diskalifiye ile karşı karşıya kalan çift gözyaşlarına boğuldu. Medine kayınvalidenin dünüründen isteği herkesi şaşırttı. Mehmet'in nişanlısının ev tadilatına yardım ettiğini öğrenen Medine Hanım dünüründen evin tapusunu istedi. Haftanın finalinde Hazal ve Berat çifti yarışmaya veda etti.