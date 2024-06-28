Müge Anlı İle Tatlı Sert sezon finali yaptı

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan sabah kuşağının vazgeçilmezi Müge Anlı ile Tatlı Sert, sezon finali yaparak ekrana kısa bir ara veriyor.

Her sezon olduğu gibi bu sezonda da büyük başarılara imza attı!

Yaptığı her yayınla çok konuşulup gündem oluşturan Müge Anlı ve ekibi, 16 sezon boyunca 230 adet cinayet dosyasını aydınlattı. Araştırmacı gazeteci Anlı'nın oluşturduğu "Pati Buldular" projesiyle 738'e yakın kayıp patiyi yuvasına kavuşturdu. Projenin faaliyete geçtiği ilk günden bu yana pati buldular internet sayfası patili dostlarla doldu taştı. Bir diğer proje olan, kaybolma riski yüksek vatandaşlarımız için hayata geçirdiği Sevgi İzi Projesi, bu yıl da hız kesmeden sürdü ve 1117 vatandaşımız sağ salim bulunarak ailelerine teslim edildi. 4 Bin 910 kaybı buldu, ayrı düşmüş bin 62 ailemizi birbirileriyle kavuşturdu.

Gözyaşları silindi, mutluluk inşa edildi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi sarsan deprem sonrası, ihtiyaçlar doğrultusunda; onlarca farklı kategoride, el birliği ile 1 tır dolusu yardım paketleri hazırladık.

• 2 bin 610 adet atkı, bere, eldiven

• 1.825 kişi için kıyafet

• 1.250 adet bebek yeleği

• 890 adet mont

• 689 çift ayakkabı

• 560 adet oyuncak

• 5 bin kırtasiye malzemesi

• 10 adet jeneratör, battaniyeler, hazır gıda ve hijyen ürünlerini ihtiyaç bölgelerine ulaştırıldı.

• 300 adet akülü ve manuel araç gönderildi.

Toplamda 10 adet tır deprem bölgelerine ulaştırıldı.

Pandemi sürecinde teknolojik desteğe ihtiyaç duyan 95 öğrencimize tablet gönderildi. 302 tane bilgisayar, fotokopi makinası ve projeksiyon cihazı gönderildi.

Müge Anlı ve dostları iyilikte yarıştı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ve Kızılay iş birliği ile rekor bağış kampanyalarına imza atıldı. Kızılay ile iş birliği içinde rekor bağış kampanyalarına imza atıldı. Müge Anlı ve Dostları adıyla ülkemize 3'ü sabit olmak üzere toplam 103 aşevi kazandırdık. Arakan'lı Müslümanlar için Bangladeş'te 492 konutluk Müge Anlı Mahallesi inşa etti.

Sezon finali yapan Anlı duygularını, "Her zaman söylüyorum ne yaptıysak beraber yaptık. İyi ki varsınız. Biz kocaman bir aileyiz. Tanıdığım tanımadığım birçok insan bir karşılık beklemeden sadece iyilik yapmak için bu sezonda da birbirine sarıldı. Nelerin üstesinden gelmedik ki hep beraber. Olayların çözülmesinde ufak ya da büyük katkısı olan herkese minnettarım. Her birinize teşekkür ediyorum. İki ay sonra azalmadan çoğalarak yine ekran başında hep beraber olalım." Diyerek dile getirdi.

Müge Anlı, yeni sezonda da uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına kilitleyecek.