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HABERLER Alan'da büyük ödül sahibini buldu

Alan'da büyük ödül sahibini buldu

GİRİŞ TARİHİ:  26.07.2024, 12:08
Alan'da büyük ödül sahibini buldu

Dünya televizyonlarından eşsiz bir yarışma, reytingleri alt üst eden bir oyun, zamana karşı bir bilgi mücadelesi…

Ekranların en neşeli, en heyecanlı bilgi yarışması Alan'ın 25 Temmuz Perşembe akşamı yayınlanan 7. Bölümünde büyük ödülün sahibi belli oldu. Yayınlanan seri finalinde yarışmaya 15 yarışmacı ve 15 kategori ile başlandı. Sona kalan iki yarışmacı Bartu ve Begüm son olarak Özel Günler – Haftalar kategorisinde yarıştı. Yapılan kapışma sonunda Begüm, 1 Milyon TL'nin sahibi oldu.

Ekranların ilgiyle izlenen yeni nesil yarışma programı Alan'ın 2.serisinde heyecan yeniden başlıyor.

Alan'ın yeni sezonu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla 1 Ağustos Perşembe akşamı atv ekranlarında olacak.

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