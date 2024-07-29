Galatasaray - Beşiktaş arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçı canlı yayınla Cumartesi 20.45'te atv ekranlarında.

Futbol severlerin merakla beklediği Galatasaray - Beşiktaş Turkcell Süper Kupa maçı ne zaman, nerede ve saat kaçta? İşte Galatasaray - Beşiktaş Turkcell Süper Kupa maçının tüm detayları...

3 Ağustos'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ezeli rakipler karşı karşıya gelecek. Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa maçı Cumartesi 20.45'te başlayacak. Maç atv ekranlarında yayınlanacak.



Galatasaray'da eksik oyuncu bulunmazken, Beşiktaş'ta sakatlık sorunları bulunuyor.Ante Rebic'in sakatlığı devam ediyor. Amir Hadziahmetovic antrenmanlara çıkmaya başladı ancak sağlık durumu hakkında tam bilgi yok. İki oyuncunun da dev maçta oynayıp oynamayacağı henüz netlik kazanmadı. Galatasaray bu kupaya 17 kez sahip olurken, Beşiktaş 9 kez Süper Kupayı kazandı.