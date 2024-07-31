Alemin Kralı Dizisinin Aslan'ı Kimdir? Şafak Sezer'in hayatı ve biyografisi

Şafak Sezer hakkında tüm bilinmeyenleri atv olarak sizler için hazırladık. Alemin Kralı dizisinin yıldızı Şafak Sezer kimdir? Şafak Sezer Nereli? Şafak Sezer Kaç Yaşında? Şafak Sezer Evli Mi? Şafak Sezer'in oynadığı Dizi ve Fimler neler? Hemen şimdi Şafak Sezer biyografisini detaylı okuyun!

Şafak Sezer Kimdir?

Şafak Sezer, 10 Ekim 1970 yılında Ankara Sincan'da doğdu. Şafak Sezer oyunculuk kariyerine başlamadan önce çeşitli işlerde çalıştı. Bir gün babası Polat Sezer'in kendisini Ankara Halk Tiyatrosu kurucularından Mehmet Karagöl ile tanıştırması ile oyunculuk dünyasına adım attı. İlk olarak tiyatroda sahneye çıkan Sezer, 9 Eylül Üniversitesi'nin Sinema-TV bölümünün çektiği 'Bir Düğün Masalı' adlı filmle sinema dünyasına geçiş yaptı. Boran Kaya'nın sunduğu "İner misin çıkar mısın" adlı eğlence yarışmasına katılıp birinci olan oyuncu program sayesinde adını duyurdu.

Şafak Sezer Nereli?

Tam adıyla Erol Şafak Sezer olarak bilinen usta oyuncu Erzincan kökenlidir.

Şafak Sezer Kaç Yaşında?

10 Ekim 1970 tarihinde Sincan, Ankara'da dünyaya gelen Şafak Sezer, 54 yaşındadır.

Şafak Sezer Evli Mi?

Özel hayatını kameralardan uzak yaşamayı tercih eden 52 yaşındaki usta oyuncu Şafak Sezer, Esra Sezer ile evli. Şafak Sezer'in aynı zamanda Sudem ve Irmak adında da iki kızı var.

Şafak Sezer'in Oynadığı Dizi ve Filmler Nelerdir?

1993 – Bir Düğün Masalı (Avukat Adnan) (Film) 1997 – Baskül Ailesi (Maşallah) (TV Dizisi) 1997 – Dostlar Pasajı (Yıldırım) (TV Dizisi) 1997-2003 – Sıdıka (Kenar) (TV Dizisi) 2000 – Vizontele (Veli) (Film) 2000 – Oyunbozan (Polis) (Film) 2002 – Rus Gelin (Ökkeş) (Film) 2002 – Ekmek Teknesi (Bahtiyar) (TV Dizisi) 2003 - Hababam Sınıfı Merhaba (Ercüment) (Film) 2004 – G.O.R.A. (Kuna) (Film) 2004 – Hababam Sınıfı Askerde (Ercüment) (Film) 2004 – Altın Kafes (Fuzili) (TV Dizisi) 2005 – Hababam Sınıfı Üç Buçuk (Ercüment) (Film) 2005 – Maskeli Beşler İntikam Peşinde (Tezcan) (Film) 2005 – Bendeniz Aysel (Aslan) (Dizi) 2006 – Ah Polis Olsam (Rıfat) (TV Dizisi) 2006 – Maskeli Beşler: Irak (Tezcan) (Film) 2007 – Düş Yakamdan (Süleyman) (TV Dizisi) 2007 – Kutsal Damacana (Fikret) (Film) 2007 –Fesupanallah (Cesur) (TV Dizisi) 2008 – Maskeli Beşler: Kıbrıs (Tezcan) (Film) 2008 – Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz (Yaşar Yaşamaz) (Film) 2008 – Kadri'nin Götürdüğü Yere Git (Kadri) (Film) 2009 – Aynadaki Düşman (Çelebi) (TV Dizisi) 2009 – Kolpaçino (Özgür)(Film) 2009 – Kutsal Damacana 2: İtmen (Fikret) (Film) 2010 – Hanımeli Sokağı (Ramazan) (TV Dizisi) 2010-2011 – Türk Malı (Erman Kuzu) (TV Dizisi) 2010 – Memlekette Demokrasi Var (Jandarma ) (Film) 2011 – Kolpaçino: Bomba (Özgür) (Film) 2011-2013 – Alemin Kıralı (Aslan Kıral) (TV Dizisi) 2012 – G.D.O. KaraKedi (Gürkan) (Film) 2013 – Altındağlı (Ekrem Altındağlı) (TV Dizisi) 2014 – Ah Polis Olsam Yeniden (TV Dizisi) 2014-2015 – Şimdi Onlar Düşünsün (Aziz Keklik) (TV Dizisi) 2016 – Kolpaçino 3. Devre (Özgür) (Film) 2016 – Bir Baba Hindu (Ejder Ejdergil) (Film) 2016 – El Değmemiş Aşk (Belboy) (Film) 2017 – Türk Malı (Erhan Kuzu/Eymen Kuzu) (TV Dizisi) 2017 – Ketenpere (Kalender) (Film) 2018 – Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet (Hamit) (Film) 2018 – Göktaşı (Muhtar) (Film) 2019 – Yalan Dolan (Kablo Neco) (Film) 2021 – Hep Yek 4 (Film) 2023 – Kutsal Damacana 4 (Fikret) (Film) 2024 – Kolpaçino 4 4'lük (Özgür) (Film)

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