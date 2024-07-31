Aslıhan Gürbüz kimdir? Hayatı ve biyografisi

Oyunculuk kariyerindeki başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Aslıhan Gürbüz birçok dizi ve sinema filminde rol almıştır. Oyunculuğu izleyiciden tam not almıştır. Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüzü'ü daha yakından tanımaya ne dersiniz?

Aslıhan Gürbüz kimdir?

Türk dizi ve sinema oyuncusu... Başarılı yapımlarda rol alan tanınmış bir kişidir.

Aslıhan Gürbüz nereli?

Aslıhan Gürbüz İstanbul doğumlu olarak kayıtlara geçmiştir. Babası memur olan ünlü oyuncunun bir de kardeşi bulunmaktadır.

Aslıhan Gürbüz kaç yaşında?

16 Şubat 1983 doğumlu Aslıhan Gürbüz 41 yaşındadır.

Aslıhan Gürbüz hangi üniversite mezunu?

5,5 yaşında ailesiyle beraber İstanbul'dan İnegöl'e taşınan ve ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamlayan Aslıhan Gürbüz, Meslek lisesinde bilgisayarlı muhasebe okuduktan sonra üniversite eğitime Selçuk Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünde tamamladı. Aslıhan Gürbüz konservatuardam birincilikle mezun oldu.

Aslıhan Gürbüz evli mi?

Ünlü oyuncu hiç evlilik yapmamıştır.

Aslıhan Gürbüz'ın oynadığı diziler nelerdir?

Ufak tefek rollerde izleyici karşısına geçen Aslıhan Gürbüz'ün başarısını taçlandırığı işi atv ekranlarında yayınlanan Yahşi Cazibe olmuştur. Bir anda şöhretle tanışan Aslıhan Gürbüz rol aldığı projelerle adından sıkça söz ettirmektedir. Azerbaycan'lı bir karaktere hayat veren Aslıhan Gürbüz bu rolüyle birçok ödül kucaklamıştır. Yıldızı parlayan oyuncunun rol aldığı bazı diziler şu şekildedir.

Masumlar Apartmanı

Ufak Tefek Cinayetler

Labirent

Muhteşem Yüzyıl Kösem

Bana Karanlığını Anlat

Kor

Bir Bulut Olsam

Hazine

Zeytin Tepesi

Aslıhan Gürbüz'ın oynadığı filmler nelerdir?

Sevieln oyuncu Aslıhan Gürbüz, Kanal-İ-zasyon (2009), Labirent (2011), Kor (2016) ve Kimya (2020) gibi sinema filmlerle beyaz perdede sinemaseverlerin karşısına geçmiştir.