Aslıhan Gürbüz kimdir? Hayatı ve biyografisi

Türk dizi ve sinema oyuncusu... Başarılı yapımlarda rol alan tanınmış bir kişidir.
Aslıhan Gürbüz İstanbul doğumlu olarak kayıtlara geçmiştir. Babası memur olan ünlü oyuncunun bir de kardeşi bulunmaktadır.
16 Şubat 1983 doğumlu Aslıhan Gürbüz 41 yaşındadır.
5,5 yaşında ailesiyle beraber İstanbul'dan İnegöl'e taşınan ve ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamlayan Aslıhan Gürbüz, Meslek lisesinde bilgisayarlı muhasebe okuduktan sonra üniversite eğitime Selçuk Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünde tamamladı. Aslıhan Gürbüz konservatuardam birincilikle mezun oldu.
Ünlü oyuncu hiç evlilik yapmamıştır.
Ufak tefek rollerde izleyici karşısına geçen Aslıhan Gürbüz'ün başarısını taçlandırığı işi atv ekranlarında yayınlanan Yahşi Cazibe olmuştur. Bir anda şöhretle tanışan Aslıhan Gürbüz rol aldığı projelerle adından sıkça söz ettirmektedir. Azerbaycan'lı bir karaktere hayat veren Aslıhan Gürbüz bu rolüyle birçok ödül kucaklamıştır. Yıldızı parlayan oyuncunun rol aldığı bazı diziler şu şekildedir.
Masumlar Apartmanı
Ufak Tefek Cinayetler
Labirent
Muhteşem Yüzyıl Kösem
Bana Karanlığını Anlat
Kor
Bir Bulut Olsam
Hazine
Zeytin Tepesi
Sevieln oyuncu Aslıhan Gürbüz, Kanal-İ-zasyon (2009), Labirent (2011), Kor (2016) ve Kimya (2020) gibi sinema filmlerle beyaz perdede sinemaseverlerin karşısına geçmiştir.