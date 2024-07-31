Çetin Tekindor kimdir? Hayatı ve biyografisi

Türkiye'nin en önemli sanatçılarından Çetin Tekindor'un hayatı merak konusu oluyor. Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Çetin Tekindor kimdir? Hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Çetin Tekindor'un özel hayatı... İşte Çetindor hakkındaki her şey...

Çetin Tekindor kimdir?

Birbirinden iddialı yapımlarla izleyici karşısına geçen Çetin Tekindor usta oyunculuğuyla milyonları etkilemektedir. Yaşayan efsane Çetin Tekindor tiyatro, sinema ve beyaz perdedenin en önemli isimlerindendir. Ayrıca Hacettepe Üniversitesi'nde oyunculuğa dair eğitimler vermektedir.

Çetin Tekindor nereli?

Çetin Tekindor'un doğum yeri Sivas olarak geçmektedir.

Çetin Tekindor kaç yaşında?

1945 senesinde dünyaya gelen Çetin Tekindor 79 yaşındadır.

Çetin Tekindor hangi üniversite mezunu?

1970 senesinde yüksek eğitimini Ankara Devlet Konservatuarı'nda tamamlayan Çetin Tekindor eğitim hayatını başarıyla bitirdikten sonra mesleğini icra etmeye başlamıştır.

Çetin Tekindor evli mi?

Kendisi gibi oyuncu Zerrin Tekindor ile iki kez evlenen Çetin Tekindor 1999 senesinde bir kez daha ayrılmıştır. Çetin Tekindor'un bu evlilikten Hira adında oğlu bulunmaktadır.

Çetin Tekindor'un oynadığı diziler nelerdir?

Yer aldığı projeler büyük ses getiren usta oyuncu şu sıralar Yalı Çapkını dizisiyle izleyici karşısına geçiyor.

1977 - Sırça Kümes

1984 - Küçük Ağa

1988 - Önce Canan

1988- Dönemeç

1988- Ölümünün 400. Yılında Mimar Sinan

1990 - Türk Vakıf Medeniyeti

1999/2002 - Yılan Hikayesi

1999 - Kerem

2000 - Üzgünüm Leyla

2000 - Tutku Çemberi

2003/2005 - Bir İstanbul Masalı

2003 - Çaylak

2004 - Şeytan Ayrıntıda Gizlidir

2005 - Ödünç Hayat

2006 - Kabuslar Evi: Hayal-i Cihan

2006 - Rüya Gibi

2006 - Anadolu Kaplanı

2007/2009 - Asi

2010 - Deli Saraylı

2011/2012 - Bir Çocuk Sevdim

2012/2015 - Karadayı

2016/2017 – İçerde

2018 - Mehmed: Bir Cihan Fatihi

2022/Günümüz - Yalı Çapkını

Çetin Tekindor'un oynadığı filmler nelerdir?

Beyazperdenin aranılan isimlerinden duayen isim Çetin Tekindor onlarca filmde rol almıştır. İşte Çetin Tekindor filmleri...

1984 - Yavrularım

1988 - Kaçamak

1996 - Son Türbedar

2003 - Karşılaşma

2004 - Anlat İstanbul

2005 - Babam ve Oğlum

2006 - İlk Aşk

2007 - Ulak

2020 - Dersimiz: Atatürk

2010 - Av Mevsimi

2011 - Dedemin İnsanları

2017 - Babam

2017 - Ayla