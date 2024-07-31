Çetin Tekindor kimdir? Hayatı ve biyografisi

Birbirinden iddialı yapımlarla izleyici karşısına geçen Çetin Tekindor usta oyunculuğuyla milyonları etkilemektedir. Yaşayan efsane Çetin Tekindor tiyatro, sinema ve beyaz perdedenin en önemli isimlerindendir. Ayrıca Hacettepe Üniversitesi'nde oyunculuğa dair eğitimler vermektedir.
Çetin Tekindor'un doğum yeri Sivas olarak geçmektedir.
1945 senesinde dünyaya gelen Çetin Tekindor 79 yaşındadır.
1970 senesinde yüksek eğitimini Ankara Devlet Konservatuarı'nda tamamlayan Çetin Tekindor eğitim hayatını başarıyla bitirdikten sonra mesleğini icra etmeye başlamıştır.
Kendisi gibi oyuncu Zerrin Tekindor ile iki kez evlenen Çetin Tekindor 1999 senesinde bir kez daha ayrılmıştır. Çetin Tekindor'un bu evlilikten Hira adında oğlu bulunmaktadır.
Yer aldığı projeler büyük ses getiren usta oyuncu şu sıralar Yalı Çapkını dizisiyle izleyici karşısına geçiyor.
1977 - Sırça Kümes
1984 - Küçük Ağa
1988 - Önce Canan
1988- Dönemeç
1988- Ölümünün 400. Yılında Mimar Sinan
1990 - Türk Vakıf Medeniyeti
1999/2002 - Yılan Hikayesi
1999 - Kerem
2000 - Üzgünüm Leyla
2000 - Tutku Çemberi
2003/2005 - Bir İstanbul Masalı
2003 - Çaylak
2004 - Şeytan Ayrıntıda Gizlidir
2005 - Ödünç Hayat
2006 - Kabuslar Evi: Hayal-i Cihan
2006 - Rüya Gibi
2006 - Anadolu Kaplanı
2007/2009 - Asi
2010 - Deli Saraylı
2011/2012 - Bir Çocuk Sevdim
2012/2015 - Karadayı
2016/2017 – İçerde
2018 - Mehmed: Bir Cihan Fatihi
2022/Günümüz - Yalı Çapkını
Beyazperdenin aranılan isimlerinden duayen isim Çetin Tekindor onlarca filmde rol almıştır. İşte Çetin Tekindor filmleri...
1984 - Yavrularım
1988 - Kaçamak
1996 - Son Türbedar
2003 - Karşılaşma
2004 - Anlat İstanbul
2005 - Babam ve Oğlum
2006 - İlk Aşk
2007 - Ulak
2020 - Dersimiz: Atatürk
2010 - Av Mevsimi
2011 - Dedemin İnsanları
2017 - Babam
2017 - Ayla