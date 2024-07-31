Gece Okunması Gereken Dualara Nelerdir? Nihat Hatipoğlu Cevaplıyor

Gece yapılacak ibadetler, okunacak dualar hakkında tüm bilinmeyenleri atv olarak sizler için derledik. Hemen şimdi okuyun!

Gece Yapılan İbadetin Faydası Nedir?

Allâh'a yakınlaşma azmindeki mü'minler için geceler, sukunet ve feyz dolayısıyla müstesnâ bir ganimettir. Bununla ilgili hadis şöyledir;

"Gecede bir saat vardır ki, Müslüman bir kimsenin Allah'tan, dünyâ veya âhiretle alâkalı bir hayır talebi o saate rastlarsa, Allah dilediğini ona mutlakâ verir. Bu saat her gecede vardır." buyrulmuştur.

Gece Okunması Gereken Dualar

Geceleri yatmadan önce dua etmek pek çok müslümanın rutini haline gelmiştir. Gece okunacak en güzel dua şöyledir;

Allâhümme eslemtü nefsî ileyke ve veccehtü vechî ileyke ve fevvaztü emrî ileyke ve elce'tü zahrî ileyke, rağbeten ve rehbeten ileyke, lâ melcee velâ mencâ minke illâ ileyke. Âmentü bi-kitâbikellezî enzelte ve bi-nebiyyikellezî erselte.

Peygamber Efendimiz ise yatmadan önce; Fatiha suresi ile birlikte bir sure okumayı ve daha sonra,

"La İlahe İllallah, Vahdehu La Şerike Leh, Lehü'l mülkü ve Lehü'l Hamdü ve hüve Âlâ Külli Şey'in Kadîr" ve "La havle velâ kuvvete illâ Billah" demeyi, sonrasında ise 33 kere "SübhanAllah", 33 kere "Elhamdülillah" ve 34 kere ise "Allahu Ekber"demeyi ve böylece bu tesbihatı 100 e tamamlamayı ve Kâfirûn sûresini okumayı tavsiye etmişlerdir.

Gece Kılınması Gereken Namazlar

Teheccüd namazı, Kuşluk namazı diye geçer. Bu namazlar özellikle kelimeden de anlaşıldığı üzere "uyumak; uyanmak, uykudan güçlükle uyanmak" anlamına gelir. Istılahi anlamda ise yatsı namazı ile fecr vakti arasında bir süre uyuyup uyandıktan sonra kılınan nafile namaz demektir. Teheccüd namazına "Niyet ettim Allah rızası için teheccüd namazını kılmaya." diyerek niyet edilebilir.

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