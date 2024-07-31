Mezarların Üstüne Neden Su Dökülür? Nihat Hatipoğlu Cevaplıyor

Mezarın üzerine neden su döküldüğü hakkında tüm bilinmeyenleri atv olarak sizler için derledik. Hemen şimdi okuyun!

Mezarların Üzerine Neden Su Dökülür?

Halk arasında mezara su dökmenin Hz. Peygamberin yaptığı bir sünnet olarak bilinsede ölünün ruhuna rahmet anlamına geldiğine de inanılır. Aynı zamanda mezar üzerine su dökülmesinin bir başka nedeni ise mezar üzerinde olan toprağın yeşillenip çiçeklenmesi ve toprağı koruyarak rüzgardan etkilenmemesini sağlamaktır.

Mezarlıkta Okunacak Dualar Nelerdir?

Müslümanlar vefat etmiş yakınlarını saygı göstermek ve anmak için belirli günlerde ziyarette bulunur. Kabir ziyareti sırasında okunacak belirli dualar vardır. İşte o dualar...

Fatiha Suresi

Ayetel Kürsi

İhlas Suresi

Felak Suresi

Nas Suresi

Abdestsiz Mezara Gidilir Mi?

Abdest, dinimizde namaz gibi bazı ibadetlerin yerine getirilebilmesi için gerekli olan bir temizliktir. Abdestsiz namaz kılınamayacağı gibi Kur'an-ı Kerim'e de dokunulmaz. Birçok kişi abdestsiz mezara gidilmeyeceğinden bahseder ama abdest almadan gidilmez diye bir kuralda yoktur. Ama mezarlık ziyareti, bir tür ibadet olarak kabul edildiği için, abdestli olarak yapılması daha uygundur.

Adetliyken Mezara Gidilir Mi?

Bu durum çoğu kişinin kafasında büyük bir soru işaretidir. Dinimizde bazı konularda yasaklar getirilmiş ve bazı öneriler sunulmuştur. Kadınların özel durumlarında ve regl dönemlerinde iken kabir ziyareti yapmalarını yasaklayan herhangi bir ayet ya da hadis bulunmamaktadır. Kabir ziyaretine gitmek, dua etmek regl olmak, olası bir durum olduğu için herhangi bir sorun teşkil etmez.

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