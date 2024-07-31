Sabah Namazının Faydaları Nelerdir? Nihat Hatipoğlu Cevaplıyor

Sabah namazının faydaları hakkında tüm bilinmeyenleri atv olarak sizler için derledik. Hemen şimdi okuyun!

Sabah Namazı Kılmanın Faydaları Nelerdir?

Her yeni günün ilk ibadeti sabah namazının kılınması kişinin üzerine farz olan ibadetlerdendir. Sabah namazı güneş doğmadan önce ve imsak vakti girdikten sonra kılınan bir namazdır. Her kim sabah namazı kılıyorsa Allah onları dünya da ve ahirette de yanlız bırakmayacaktır.

Sabah Namazı Nasıl Kılınır?

İslam'ın ikinci şartı olan namaz kılmak en önemli ibadetlerin başında yer alır. Müslüman âlemi için beş vakit namaz farz olarak buyurulur.

Sabah Namazı Kaç Rekat?

Sabah namazı iki rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekatta kılınır.

1.Rekatta Sübhaneke okunur.

2.Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim" – Fatiha okunur

2 rekat farzında ise şu dualar okunur;

1.Rekatta Sübhaneke okunur.

2.Rekatta Fatiha ve Ettehıyyatü okunur.

Sabah Namazı Kaça Kadar Kılınır?

Sabah namazı imsak vaktinde okunan ezandan itibaren güneş vaktine kadar (imsak saati ile güneş doğum saati arasında) kılınabilmektedir. Bu durumda sabah namazı farzının kazası için en doğru olan vakit; güneş doğduktan 45 dakika sonra başlamakta olup öğle vakti saatine 45 dakika kala sona erer.

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