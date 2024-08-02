Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa final maçı için nefesler tutuldu. Süper Kupa finali canlı yayın bilgileri

Galatasaray ve Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği Süper Kupa final maçı 3 Ağustos 2024 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun da oynanacak. 20.45'te ilk düdüğün çalınacağı maç atv ekranlarında olacak. Büyük bir heyecanla beklenen maçın hakemliğini Atilla Karaoğlan yapacak.
Kazanan takımın 18. Süper Kupayı müzesine götüren derbinin muhtemel 11'leri de yavaş yavaş belli olmaya başladı. Okan Buruk'un yönetimindeki Galatasaray'ın Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Mertens, Ziyech, Zaha ve Icardi kadrosuyla sahaya çıkması bekleniyor. Hollandalı Van Bronckhorst'un teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş'ınise, Mert Günok, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Semihve Immobile 11'iyle çıkacağı tahmin ediliyor.