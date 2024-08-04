Bir Gece Masalı'nın jenerik müziği yayınlandı!

Bestesi Alp Yenier'e ait Simge Sağın’ın seslendirdiği "Sevda Koydum Adını" şimdiden büyük beğeni topladı.

atv'in yeni sezonda heyecanla beklenen, yapımına NGM'nin imza attığı sevilen oyuncular, Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'u başrolde buluşturan yeni dizisi "Bir Gece Masalı"nın jenerik müziği izleyici ile buluştu. Yeni sezonda atv'de seyirciyle buluşacak dizinin jenerik müziği; "Sevda Koydum Adını" ise şimdiden büyük beğeni topladı.

Jenerik için TIKLA!

Beste ve düzenlemesi Alp Yenier'e ait olan parçayı sevilen ses Simge Sağın seslendirdi. Dizinin atmosferini ve ruhunu başarı ile anlatan parça övgü dolu yorumlar aldı. Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu senaryosunu ise Eda Tezcan kaleme aldığı dizi, sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncuları ile izleyiciyi ekrana kilitleyecek.

Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrolünde yer aldığı dizinin kadrosunda; Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ, Kerem Aslanoğlu, Emel Çölgeçen, Ecem Çalhan, Nazan Diper, gibi çok başarılı isimler de yer alıyor. Bir Gece Masalı, komiser Mahir (Burak Deniz) ile Yörük kızı Canfeza'nın (Su Burcu Yazgı Coşkun) Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkansız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyacak.

Bir Gece Masalı yeni sezonda atv'de!