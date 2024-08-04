Süper Kupa finali nefesleri kesti, yine en çok izlenen atv oldu!

Süper Kupa Final maçında karşı karşıya gelen, Galatasaray – Beşiktaş maçı dün (3 Ağustos Cumartesi) atv ekranlarından canlı yayınlanarak futbol severleri ekrana kilitledi. Karşılaşma nefesleri kesti, yayınlanan yüz program arasında birinci oldu.

Tüm Kişiler'de %11,26 izlenme oranı ve %42,15 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de %9,93 izlenme oranı ve %44,28 izlenme payı +20 ABC1'de ise %12,39 izlenme oranına ve %44,79 izlenme payına ulaşarak üç kategoride de birinci oldu.

SÜPER KUPA BEŞİKTAŞ'IN OLDU

Süper Kupa final maçında Galatasaray-Beşiktaş karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı 5 – 0 kazanan Beşiktaş, kupanın sahibi oldu.