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Süper Kupa finali nefesleri kesti, yine en çok izlenen atv oldu!

GİRİŞ TARİHİ:  04.08.2024, 10:39 GÜNCELLEME TARİHİ:  04 Ağustos 2024 Pazar, 11:28
Süper Kupa finali nefesleri kesti, yine en çok izlenen atv oldu!

Süper Kupa Final maçında karşı karşıya gelen, GalatasarayBeşiktaş maçı dün (3 Ağustos Cumartesi) atv ekranlarından canlı yayınlanarak futbol severleri ekrana kilitledi. Karşılaşma nefesleri kesti, yayınlanan yüz program arasında birinci oldu.

Tüm Kişiler'de %11,26 izlenme oranı ve %42,15 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de %9,93 izlenme oranı ve %44,28 izlenme payı +20 ABC1'de ise %12,39 izlenme oranına ve %44,79 izlenme payına ulaşarak üç kategoride de birinci oldu.

SÜPER KUPA BEŞİKTAŞ'IN OLDU

Süper Kupa final maçında Galatasaray-Beşiktaş karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı 5 – 0 kazanan Beşiktaş, kupanın sahibi oldu.

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