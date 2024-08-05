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atv'nin yeni dizisi Karadut'tan ilk tanıtım

GİRİŞ TARİHİ:  05.08.2024, 10:58
atv'nin yeni dizisi Karadut'tan ilk tanıtım

atv'nin sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan, yapımında Tims&B Productions imzası bulunan yeni dizisi 'Karadut'tan ilk görüntüler yayınlandı. Karadut dizisinin senaryosunu birbirinden başarılı dizilerin senaristi Sırma Yanık kaleme alırken, yönetmen koltuğunda 'Bir Zamanlar Çukurova' ve 'Aldatmak' gibi televizyon tarihine adını yazdırmış projelerin yönetmeni Murat Saraçoğlu oturuyor.

Karadut dizisi ilk tanıtım için tıkla

'Karadut' herkesi etkisi altına alacak

Karanlıktan aydınlığa bir iyileşme hikayesini ekrana getirecek dizide, başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı tanıtım merak uyandırdı. Yayınlanan tanıtım ve teaser afiş ile birlikte izleyicilere yeni sezon heyecanı yaratan dizi, güçlü hikayesiyle ekran başına kilitleyecek.

Dizinin kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Aslı İnandık, Burak Dakak, Selin Türkmen, Ebrar Karabakan, Onur Gürçay, Naz Elmas, Rami Narin, Elif Nur Kerkük, İpek Ayaz Kortunç ve Engin Şenkan yer alıyor.

Aşk, evlilik, aile bağları ve sırları üzerine daha önce işlenmemiş bir öyküyü izleyiciler ile buluşturacak olan 'Karadut' yeni sezonda atv'den izlenecek.

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