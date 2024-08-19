'Bir Gece Masalı'dan nefes kesen yeni tanıtım

“Bilinmez ki, belki de masallar gerçektir.”

atv ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Bir Gece Masalı'nın yeni tanıtımı izleyicilerle buluştu. Nefes kesen tanıtım kısa sürede gündeme oturdu ve çokça beğeni topladı.

Dizinin yeni tanıtımında, Emre Kabakuşak'ın yönetmenliğinde çekilen ve Eda Tezcan'ın kaleme aldığı masalsı hikaye öne çıkıyor. Pamukkale'nin büyülü atmosferinden İstanbul'daki Asaf Bey konağına uzanan güçlü bir aşkı anlatan dizi, yeni tanıtımı ile de dikkat çekti.

Burak Deniz'in canlandırdığı komiser Mahir ile Su Burcu Yazgı Coşkun'un canlandırdığı Yörük kızı Canfeza arasındaki imkansız aşk, yeni tanıtımda öne çıkarken; dizi sürükleyici atmosferi ve derinlikli karakterleri ile beğeni topladı.

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği ve NGM'nin imza attığı "Bir Gece Masalı"nın başrollerinde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun yer alıyor. Yeni yayın döneminde atv ekranlarında seyirciyle buluşacak dizinin tanıtımları milyonlarca kez izlendi ve paylaşıldı.

Dizinin geniş ve başarılı oyuncu kadrosunda Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal gibi önemli isimler bulunuyor. "Bir Gece Masalı"nın yeni tanıtımı, dizinin ilk bölümü için sabırsızlanan izleyicileri daha da heyecanlandırdı. Dizi, atv ekranlarında yeni sezonda izleyiciyle buluşacak.