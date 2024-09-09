İrem Helvacıoğlu kimdir? Hayatı ve biyografisi

İrem Helvacıoğlu Kimdir?

Türk dizi oyuncusudur. Rol aldığı projeler ses getirmiş ve başarı basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanmıştır.

İrem Helvacıoğlu nereli?

İrem Helvacıoğlu, 2 Şubat 1990 tarihinde Almanya'da dünyaya gelmiştir. Helvacoğlu'nun dedesi Arnavut göçmenidir.

İrem Helvacıoğlu kaç yaşında?

Güzel oyuncu 34 yaşındadır.

İrem Helvacıoğlu hangi üniversite mezunu?

Lise eğitiminden sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatroculuk alanında oyunculuk eğitimi almıştır.

İrem Helvacıoğlu evli mi?

Helvacıoğlu hiç evlilik yapmamıştır; güzel oyuncu bekardır.

İrem Helvacıoğlu'nun geçmiş dizi ve programları nelerdir?

İlk olarak 2010 senesinde izleyici karşısına geçmiştir. 2018 yılında rol aldığı Sen Anlat Karadeniz'deki Nefes karakteriyle kariyerinde büyük bir çıkış elde etmiştir. Milyonların yakından tanıdığı bir isim haline gelen Helvacıoğlu'nun başrolünde yer aldığı dizi reyting rekorları kırarak büyük bir başarı elde etmiştir. Baş Belası dizisinde bir psikologa hayat veren İrem Helvacıoğlu'nun performansı izleyiciden tam not almıştır. Son olarak Karadut dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan İrem Helvacıoğlu'nun yeni dizisi merakla bekleniyor.