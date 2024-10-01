Burak Dakak hayatı ve biyografisi

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Burak Dakak atv'nin yeni dizisi Karadut'ta 'Bora' karakterine hayat veriyor.

Burak Dakak kimdir?

atv'nin yeni dizisi dizisi Karadut çok beğenilirken Bora'ya hayat veren hayat veren Burak Dakak'ın başarılı oyunculuğu da konuşuldu.

Burak Dakak nereli?

8 Haziran 1998'de Ankara'da doğan Burak Dakak, oyunculuğa çocuk oyuncu olarak yıllar önce başladı.

Burak Dakak kaç yaşında?

26 yaşında olan başarılı oyuncu, birçok dizide rol aldı.

Burak Dakak hangi üniversiteden mezun?

Genç oyuncu Bahçeşehir Üniversitesinden mezun olmuştur.

Burak Dakak evli mi?

Ünlü oyuncu kendi gibi oyuncu olan Leyla Tanlar ile nişanlıdır.

Burak Dakak'ın oynadığı dizi ve fimler?

Karadut. 2024.

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi. 2022.

Güzel Günler. 2022.

Çukur. 2017.