Kuruluş Osman'ın Fatma Hatun'u Leya Kırşan kimdir? Leya Kırşan'ın hayatı ve biyografisi

Kuruluş Osman'ın 6. sezonuyla da fırtınalar estirmeye hazırlanıyor. Kadroya geçtiğimiz sezon dahil olan ve başarı performansıyla dikkat çeken Leya Kırşan'ın hayatı merak konusu oldu. Çocuk oyuncu olarak hayatımıza giren Leya Kırşan kimdir?

Leya Kırşan kimdir?

"Leya Kırşan kimdir?" sorusu internet kullanıcıları tarafından aranmaya başladı. Yeteneğiyle küçük yaşlardan itibaren gelecek vaad eden Kırşan, 22 Mayıs 2008'de İstanbul'da doğdu. 2015 yılında çocuk oyuncu olarak karşımıza çıktı. Kuruluş Osman'da hayat verdiği Fatma Hatun ile gönüllere taht kurdu.

Leya Kırşan nereli?

Genç oyuncu hayata gözlerini İstanbul'da açmıştır.

Leya Kırşan kaç yaşında?

2008 senesinde dünyaya gelen Leya Kırşan henüz 16 yaşındadır.

Leya Kırşan hangi üniversiteden mezun?

Genç oyuncu lise eğitimine devam etmektedir.

Leya Kırşan oynadığı diziler nelerdir?

Çocuk oyuncu olarak hayatımıza giren Kırşan, 131. Bölümünde katıldığı Kuruluş Osman dizisindeki performansıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. 5. Sezonda Osman Bey'in biricik kızı Fatma Hatun olarak diziye dahil olan ve çok sevilen Leya Kırşan fenomen dizinin 6. Sezonunda da rol alacak.