Kuruluş Osman'ın Fatma Hatun'u Leya Kırşan kimdir? Leya Kırşan'ın hayatı ve biyografisi

"Leya Kırşan kimdir?" sorusu internet kullanıcıları tarafından aranmaya başladı. Yeteneğiyle küçük yaşlardan itibaren gelecek vaad eden Kırşan, 22 Mayıs 2008'de İstanbul'da doğdu. 2015 yılında çocuk oyuncu olarak karşımıza çıktı. Kuruluş Osman'da hayat verdiği Fatma Hatun ile gönüllere taht kurdu.
Genç oyuncu hayata gözlerini İstanbul'da açmıştır.
2008 senesinde dünyaya gelen Leya Kırşan henüz 16 yaşındadır.
Genç oyuncu lise eğitimine devam etmektedir.
Çocuk oyuncu olarak hayatımıza giren Kırşan, 131. Bölümünde katıldığı Kuruluş Osman dizisindeki performansıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. 5. Sezonda Osman Bey'in biricik kızı Fatma Hatun olarak diziye dahil olan ve çok sevilen Leya Kırşan fenomen dizinin 6. Sezonunda da rol alacak.