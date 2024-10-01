Özge Törer kimdir? Hayatı ve biyografisi

Kuruluş Osman'da hayat verdiği Bala Hatun ile hafızalara kazınan Özge Törer kimdir? Özge Törer kaç yaşında? Özge Törer'in rol aldığı diziler ve filmler hangileri?

Özge Törer kimdir?

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'i daha yakından tanımaya ne dersiniz? İşte genç yıldız Özge Törer hakkındaki her şey... Tarihteki önemli bir karakter olan Bala Hatun'a hayat veren Özge Törer kariyerinde hızlı bir çıkış yakaladı.

Özge Törer nereli?

1998 doğumlu Özge Törer İstanbul doğumlu... Özge Törer hayatının büyük bir kısmını Muğla'da geçirmiştir.

Özge Törer kaç yaşında?

Henüz 26 yaşında olan başarılı oyuncu, şimdiden milyonların kalbini kazanmış durumda...

Özge Törer hangi üniversiteden mezun?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde eğitim alan Özge Törer, ailesinin yönlendirmesiyle oyunculuğa yönelmiştir. atv'nin Çarşamba akşamlarına damga vuran dizis Kuruluş Osman ile oyunculuğa ilk adımını atmıştır.

Özge Törer'in oynadığı diziler nelerdir?

Başarılı oyuncu 6 sezondur Bala Hatun karakterine hayat vermektedir.

Özge Törer evli mi?

Genç oyuncu bekardır.