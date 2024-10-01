Özge Törer kimdir? Hayatı ve biyografisi

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'i daha yakından tanımaya ne dersiniz? İşte genç yıldız Özge Törer hakkındaki her şey... Tarihteki önemli bir karakter olan Bala Hatun'a hayat veren Özge Törer kariyerinde hızlı bir çıkış yakaladı.
1998 doğumlu Özge Törer İstanbul doğumlu... Özge Törer hayatının büyük bir kısmını Muğla'da geçirmiştir.
Henüz 26 yaşında olan başarılı oyuncu, şimdiden milyonların kalbini kazanmış durumda...
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde eğitim alan Özge Törer, ailesinin yönlendirmesiyle oyunculuğa yönelmiştir. atv'nin Çarşamba akşamlarına damga vuran dizis Kuruluş Osman ile oyunculuğa ilk adımını atmıştır.
Başarılı oyuncu 6 sezondur Bala Hatun karakterine hayat vermektedir.
Genç oyuncu bekardır.