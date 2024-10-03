Aylin Kabasakal kimdir? Hayatı ve Biyografisi

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Aylin Kabasakal Kimdir?

1974'te Almanya'da dünyaya gelen Aylin Kabasakal, Türk oyuncu ve şarkıcıdır. Bir döneme damga vuran 'Cennet Mahallesi' dizisinde canlandırdığı 'Fatoş' karakteriyle hafızalara kazınan Aylin Kabasakal eğitimini tiyatro alanında almış ve çeşitli projelerde yer almıştır. Bir çok projede yer almış olan Aylin Kabasakal, ilk oyunculuk deneyimini 1996 yılında Tatlı Kaçıklar diziyle yaşamıştır.

Aylin Kabasakal Nereli?

Almanya doğumlu olan Aylin Kabasakal aslen İzmir'lidir.

Aylin Kabasakal Hangi Üniversite Mezunu?

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Tiyatro Oyunculuk Bölümünü bitiren Aylin Kabasakal, bazı müzik kanallarında sunuculukta yapmıştır.

Aylin Kabasakal Kaç Yaşında?

27 Şubat 1974 yılında doğan Aylin Kabasakal, 50 yaşındadır.

Aylin Kabasakal Evli Mi?

2009 yılında Nazif Sevim ile evlenen Aylin Kabasakal'ın bu evlilikten bir erkek çocuğu vardır.

Aylin Kabasakal'ın Rol Aldığı Diziler ve Filmler;

İlk profesyonel oyunculuk kariyerine 1996 yılında Tatlı Kaçıklar dizisi ile adım atan Aylin Kabasakal, Ruhsar, Kayıkçı, Kaçıklık Diploması, Dikkat Bebek Var, Çifte Bela, Ömerçip, Cennet Mahallesi, Baba Ocağı, Görgüsüzler, Eş Ruhumun Eş Zamanı, Güzel Köylü, Hanım Köylü dizi ve filmlerinde rol almıştır. Aylin Kabasakal şu sıralar atv'de yayınlanan Kör Nokta dizisinde Perihan karakterine hayat veriyor.

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