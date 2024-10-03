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Berk Erçer kimdir? Berk Erçer'in hayatı ve biyografisi...

GİRİŞ TARİHİ:  03.10.2024, 15:52
Berk Erçer kimdir? Berk Erçer'in hayatı ve biyografisi...

Kuruluş Osman'da hayat verdiği Konur Bey karakteriyle dikkat çeken Berk Erçer başarılı performansıyla beğeni toplamıştır. Berk Erçer'in kim olduğu hangi dizi ve filmlerde rol aldığı araştırılıyor.

Berk Erçer kimdir?

Berk Erçer dizi ve film oyuncusudur. Profesyonel fotoğrafçı olan Erçel ekranların sevilen isimlerindendir.

Berk Erçel kaç yaşında?

Berk Erçer, 9 Kasım 1983 İstanbul doğumludur.41 yaşındaki Berk Erçer birçok dizide rol almıştır.

Berk Erçer ne mezunu?

Profesyonel bir fotoğrafçı olan Erçer, Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarım ve Fotoğraf Bölümü mezunudur. Lisans eğitimi sırasında fotoğrafçılığın yanında da oyunculuğa ilgi duymaya başlayan Berk Erçer, fenomen dizilerde rol almıştır. Son olarak atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da rol alan Erçer, performansıyla göz doldurmuştur.

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