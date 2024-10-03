Yalçın Hafızoğlu kimdir? Hayatı ve Biyografisi

Yalçın Hafızoğlu hakkında tüm bilinmeyenleri atv olarak sizler için derledik. Hemen şimdi Yalçın Hafızoğlu biyografisini detaylı okuyun!

Yalçın Hafızoğlu Kimdir?

1989 tarihinde İstanbul'da doğan Yalçın Hafızoğlu, 2014-2016 yılları arasında çeşitli hocalardan oyunculuk dersleri almıştır. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Hızır Ali Çakırbeyli karakteriyle adını duyuran Yalçın Hafızoğlu, sadece oyunculuk değil, aynı zamanda müzisyen yönüyle de merak uyandırıyor. Çok küçük yaşta önemli isimlerden oyunculuk eğitimi almaya başlayan Yalçın Hafızoğlu, kariyerine sağlam bir temel atmıştır.

Yalçın Hafızoğlu Nereli?

İstanbul'da doğan Yalçın Hafızoğlu baba tarafından Samsun, anne tarafından Üsküp, Makedonya göçmenidir.

Yalçın Hafızoğlu Hangi Üniversite Mezunu?

Liseyi Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi'nde tamamlayan Yalçın Hafızoğlu, Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra Haliç Üniversitesi'nde Tiyatro alanında Yüksek Lisans yapmaktadır.

Yalçın Hafızoğlu Kaç Yaşında?

18 Ağustos 1989 yılında doğan Yalçın Hafızoğlu, 35 yaşındadır.

Yalçın Hafızoğlu Evli Mi?

Güliz Erkut'la birlikteliği olduğu bilinen Yalçın Hafızoğlu, henüz dünya evine girmemiştir.

Yalçın Hafızoğlu'nun Rol Aldığı Diziler ve Filmler;

Kiralık Aşk, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Gülümse Kaderine, Yalnız Kurt, Yüz Yıllık Mucize, Keşif Çanakkale, Sevmedim Deme, Omuz Omuza, Sen ve Ben, Arap Kadri ve Tarzan yapımlarında rol alan Yalçın Hafızoğlu, şu sıralar atv'nin dizisi Kör Nokta'da Kerem karakterini canlandırmaktadır.

Kör Nokta ile ilgili her şey burada!