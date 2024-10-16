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Orhan Bey, Holofira’yı düğünden işte böyle kaçırdı!

GİRİŞ TARİHİ:  16.10.2024, 23:30
Orhan Bey, Holofira’yı düğünden işte böyle kaçırdı!

‘Kuruluş Osman’ın 167. Bölümünde Orhan Bey'in, Komutan Lucas tarafından zorla Arcadeus ile evlendirilmek üzere olan Holofira’yı düğünden kaçırması bölüme damga vurdu.

Kuruluş Osman'ın 167. Bölümünde Orhan Bey, Komutan Lucas tarafından Holofira'nın zorla evlendirileceğini Cecilia'nın üzerinde gelen gizli notla öğrendi. Orhan Bey, Holofira'yı kaçırmak için büyük bir oyun kurdu. Orhan Bey, Holofira ve Arcadeus'un nikahını kıyacak olan Peder'in kılığına girerek düğüne sızmayı başardı. Yaşanan arbedede düğünden kaçmayı başarabilen Orhan Bey ve Holofira, yolda Komutan Lucas ve Arcadeus'un kurduğu pusuya düştü. Ok ile yaralanan Orhan Bey ve Holofira, Lucas'ın elinden kurtulabilecek midir? Akıbetleri ne olacaktır?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 167. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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