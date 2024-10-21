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atv ekranına 'Holding' geliyor

GİRİŞ TARİHİ:  21.10.2024, 11:09
atv ekranına 'Holding' geliyor

Denizin derinliklerinden, gökyüzünün zirvesine uzanan onurlu bir varoluş mücadelesi

atv'nin merakla beklenen Limon Yapım imzalı, yapımcılığını Hayri Aslan'ın üstlendiği yeni dizisi "Holding" yakında ekran yolculuğuna başlayacak. Yönetmenliğini Barış Yöş'ün üstlendiği Holding, iş dünyasıyla aile bağlarının birbirinden acımasız kuralları arasında kendi gerçeğini bulmaya çalışan bir genç kızın hikayesini anlatıyor.

"Bir gün denizden bir kız gelir ve ilahi adaletin yerini bulmasına vekil olur..."

Dışarıdan pırıltılı görülen plaza dünyası, içerde egoların ve hırsların çarpıştığı bir arenadır. Kadınlar Dünya Serbest Dalış rekortmeni Aydan, aniden kendini bu dünyada ve yeni ailesinin içinde bulur. Onun gelmesi ile ailenin kirli geçmişi ve aile üyelerinin gerçek yüzleri ortaya çıkar. Ve ailede acımasız bir taht kavgası başlar. Aydan bu kavgada kendi değerleri ve aşkı ile ayakta kalacak mı, yoksa güç ve para onu da mı zehirleyecektir? İnsanların aşk ve iktidarla sınandığı bu etkili drama, titizlikle süren uzun bir hazırlık döneminin ardından çekimlere başladı.

Şimdiden sezonun en çok merak edilen dizileri arasında yerini alan "Holding" in başrollerinde Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu, Caner Topçu, Mustafa Üstündağ, Öznur Serçeler, Melisa Döngel, Şebnem Bilgiç, Kayra Şenocak, Ozan Gözel, Ali İl, Gün Koper, Zeynep Özyağcılar, Sadi Celil Cengiz, Itır Esen, Atsız Karaduman ve Macit Koper gibi önemli oyuncular yer alıyor.

"Bazı savaşlarda herkes kaybeder!"

Aile içi hesaplaşmalar, entrikalar, tuzaklar, kıskançlıklar, ihanetler, ters köşelerle kurgulanan "Holding" seyircisine nefes kesecek güçlü bir drama vaat ediyor!

Holding yakında atv'de!

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