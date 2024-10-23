Holding'ten etkileyici tanıtım

atv ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Holding’in yeni tanıtımı izleyicilerle buluştu.

atv'nin Limon Yapım imzalı, yapımcılığını Hayri Aslan'ın, yönetmenliğini Barış Yöş'ün üstlendiği yeni dizisi Holding'in ilk görüntülerinde iş dünyasının acımasız kuralları karşısında yalnızca adalet ve vicdanıyla var olmaya çalışan Aydan'ın duruşu ve sözleri dikkat çekti.

"Bir gün denizden bir kız gelir ve ilahi adaletin yerini bulmasına vekil olur..."

Dışarıdan pırıltılı görülen plaza dünyası, içerde egoların ve hırsların çarpıştığı bir arenadır. Kadınlar Dünya Serbest Dalış rekortmeni Aydan, aniden kendini bu dünyada ve yeni ailesinin içinde bulur. Onun gelmesi ile ailenin kirli geçmişi ve aile üyelerinin gerçek yüzleri ortaya çıkar. Ve ailede acımasız bir taht kavgası başlar. Aydan bu kavgada kendi değerleri ve aşkı ile ayakta kalacak mı, yoksa güç ve para onu da mı zehirleyecektir?

İnsanların aşk ve iktidarla sınanacağı atv'nin yeni dizisi "Holding"in başrollerinde Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu, Caner Topçu, Mustafa Üstündağ, Öznur Serçeler, Melisa Döngel, Şebnem Bilgiç, Kayra Şenocak, Ozan Gözel, Ali İl, Gün Koper, Zeynep Özyağcılar, Sadi Celil Cengiz, Itır Esen, Atsız Karaduman ve Macit Koper gibi önemli oyuncular yer alıyor.

"Bazı savaşlarda herkes kaybeder!"

Aile içi hesaplaşmalar, entrikalar, tuzaklar, kıskançlıklar, ihanetler, ters köşelerle kurgulanan "Holding" seyircisine nefes kesecek güçlü bir drama vaat ediyor!

Holding yakında atv'de!