atv’nin yeni dizisi Bir Gece Masalı’na Cannes’da büyük ilgi

Türkiye’de “Dizi atv’de izlenir” sloganıyla yıllardır süregelen birinciliğini elden bırakmayan ATV, yayınladığı dizileriyle tüm dünyanın ilgi gösterdiği Mipcom’da içerik alıcılarıyla bir araya geldi.

Televizyon ve dizi sektörünün en prestijli fuarı Mipcom, Cannes'da 40. kez katılımcılarını ağırladı. Kaliteli içerikleriyle her zaman beğeni toplayan ATV dizileri, dünya televizyon devleriyle buluştu.

Bir Gece Masalı "The Nightfall" adıyla fuarda yerini aldı

Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrollerini paylaştığı ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Gece Masalı, Türkiye'den sonra tüm dünyanın gözdesi olma yolunda emin adımlarla yürüyor. Mipcom Fuarı'ndaki ATV standını ziyaret eden sevilen oyuncular, katılımcıların ve yabancı basının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

"Bir Gece Masalı" Lansmanı özel bir geceyle yapıldı

"The Nightfall" adıyla dünyaya tanıtılan Bir Gece Masalı için Cannes'da özel bir lansman yemeği düzenlendi. Dizinin başrol oyuncuları Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un yanı sıra atv Genel Müdürü Ali Türkarslan, atv Genel Müdür Yardımcıları Dilaver Kıvrak ve Oskay Alptürk, atv İçerik Satış Müdürü Müge Akar geceye ev sahipliği yaptı. Avrupa, Asya, Afrika, Latin Amerika ve Orta Doğu bölgelerinden birçok yöneticinin katıldığı gecede Mipcom'a özel olarak hazırlanan fragmanı alıcılarıyla buluştu.