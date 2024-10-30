‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesen 168. Bölümünde Osman Bey ve Komutan Lucas karşı karşıya geldi.

Kuruluş Osman'ın 168. Bölümünde Orhan Bey ve Holofira'nın evlenmesinin önünde artık hiçbir engel kalmayınca Osman Bey, oğlu için anlı şanlı bir düğün toyu kurmak için hazırlıklara başladı. Bütün obada düğün telaşı yaşanırken Osman Bey'in bütün tuzaklardan kurtulması Komutan Lucas'ı çıldırttı. Öfkeyle hareket eden Lucas'ın, Holofira'yı ait olduğu yere götüreceğini söyleyerek Kayı Obası'na gelmesi ise Osman Bey'le arasında olan gerilimi arttırdı. Lucas'ın karşısına dikilen Osman Bey "Komutan! Tertip edeceğimiz toyu işittin, konuk geldin diyeceğim ama ne toy vaktidir ne de biz seni davet ettik…" şeklinde rest çekerek gelini Holofira'nın obadan ayrılmayacağını söyledi. Holofira'nın ait olduğu yerde olduğunu sözlerine ekleyen Osman Bey "Karesi Bey'le kurmaya uğraştığınız o köprü! Bugün orda yükselen alevleri gördün, doğru mu Komutan? Ne vakit bana bedel ödetmek geçerse aklından, o ataş gelsin gözünün önüne! Bana karşı yapacağın her hamlenin ardından, bulacağın yine odur!" diyerek Komutan Lucas'a gözdağı verdi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 168. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.