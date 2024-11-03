Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2014'te "En İyi 100 Türk Filmi" adıyla 360 binden fazla tekil oy kullanılarak yapılan halk oylaması sonucunda ilk dörde giren bu filmlerden hangisi birinci olmuştur? Kim Milyoner Olmak İster’de milyonluk soru açıldı!

Türkiye'nin en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarı final sorusu heyecanıyla atv'de devam ediyor. Soruları doğru yanıtlayarak yarı finale ulaşan Duhan Başar Ahmetoğlu, 1 milyon TL değerindeki "Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2014'te "En İyi 100 Türk Filmi" adıyla 360 binden fazla tekil oy kullanılarak yapılan halk oylaması sonucunda ilk dörde giren bu filmlerden hangisi birinci olmuştur?" sorusuna hangi cevabı verdi?

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru heyecanı başladı! 20 yaşındaki genç yarışmacı Duhan Başar Ahmetoğlu, yarı final heyecanıyla karşı karşıya kaldı. İşte merakla beklenen 1 milyon TL değerindeki o soru…

A: Babam ve Oğlum

B: Susuz Yaz

C: Eşkıya

D: Hababam Sınıfı

Soruları doğru yanıtlayarak takdir toplayan Milyoner yarışmacısı Duhan Başar Ahmetoğlu, 1 milyon TL'lik soruda büyük heyecan yaşattı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan Duhan Başar Ahmetoğlu, 1 milyon TL değerindeki soruya doğru yanıtı verip, 5 milyon TL'lik soruyu görebildi mi?

Kim Milyoner Olmak İster'in genç yarışmacısı Duhan Başar Ahmetoğlu'nu 1 milyon TL değerindeki para ödülüne yaklaştıran 500 bin TL'lik soru ise şöyle;

Türkiye Futbol Süper Lig tarihinde 4-4 skorla berabere biten 10'dan fazla maç varken, 5-5 skorla biten toplam kaç vardır?

A: 0

B: 1

C: 2

D: 3

500 bin TL'lik soruda çift cevap joker hakkını kullanarak "0" cevabını veren Duhan Başar Ahmetoğlu, yarı finale ulaşmaya hak kazanmıştı...

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen "Kim Milyoner Olmak İster?" yeni bölümleriyle atv'de!