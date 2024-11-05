Kuruluş Osman dizisinin Karesi Bey'i kimdir? Ali Sürmeli biyografisi

Türk sinema ve televizyon oyuncusu Ali Sürmeli birçok projede yer almış ve ödüller kazanmıştır. Usta isim 1959 doğumludur. Şu sıralar atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'da Karesi Bey karakterine hayat vermektedir.
Zaza kökenli bir ailenin çocuğu olan Ali Sürmeli, Bingöl'ün Solhan ilçesinde dünyaya gözlerini açtı. Aslen Muş'un Varto ilçesine bağlı Onpınar köyündendir.
7 Şubat 1959 doğumludur. Usta isim 65 yaşındadır.
İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur. Ali Sürmeli, tam bir tiyatro aşığıdır.
Ali Sürmeli kısa süreli bir evlilik yaşamıştır ve bu izdivaçtan bir evladı bulunmaktadır.
1992: Umut Taksi
1994: Kurtuluş
1996: Olacak O Kadar
1999: Deli Yürek
2003: Hürrem Sultan
2003: Kasabanın İncisi
2004: Büyük Buluşma
2004: Şeytan Ayrıntıda Gizlidir
2005: Kin ve Gül
2006: Aşka Sürgün
2006: Yağmurdan Sonra
2007: Kuzey Rüzgârı
2007: Senin Uğruna
2008: Baba Ocağı
2009-2012: Kurtlar Vadisi Pusu
2012: Kurt Kanunu
2014: Beyaz Karanfil
2018: Servet
2019: Çarpışma
2019: Çukur
2020: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
2023: Adım Farah
2024-: Kuruluş Osman
1983: Beyaz Ölüm: Halit Refiğ
1988: Dönüş: Faruk Turgut
1988: Gece Dansı Tutsakları: Mahinur Ergun
1993: Hoş Memo: Ümit Volkan
1993: Mavi Sürgün: Erden Kıral
1994: Babam Askerde: Handan İpekci
1995: Düş, Gerçek, Bir de Sinema: Tülay Eratalay
1995: Sokaktaki Adam: Biket İlhan
1996: Hayat Bazen Tatlıdır: Nihat Durak
1998: Kaçıklık Diploması: Tunç Başaran
1998: Karışık Pizza: Umur Turagay
2000: Filler ve Çimen: Reis Çelik
2001: Şellale: Semir Arslanyürek
2001: Son: Levent Kırca
2006: Eve Giden Yol: Semir Arslanyürek
2006: Sınav: Ömer Faruk Sorak
2006: Umut Adası: Erhan Dursun
2007: Beyaz Melek: Mahsun Kırmızıgül
2007: Fırtına: Kazım Öz
2008: Girdap: Talip Karamahmutoğlu
2008: Hoşçakal Güzin: Cem Görgeç
2009: Güneşi Gördüm: Mahsun Kırmızıgül
2009: Kolpaçino: Atıl İnaç
2010: New York'ta Beş Minare: Mahsun Kırmızıgül
2010: Takiye:Allah Yolunda: Ben Verbong
2012: Açlığa Doymak: Zübeyr Şaşmaz
2012: Birses Böler Geceyi: Ersan Arsever
2014: Mucize: Mahsun Kırmızıgül
2016: Babaların Babası: Raşit Çelikezer
2017: Vezir Parmağı: Mahsun Kırmızıgül
2019: Hep Yek 3: Özgür Bakar
2019: Mucize 2: Aşk: Mahsun Kırmızıgül
2021: Seni Bulacam Oğlum!: Gökhan Yıkılkan
2022: Sivasliyih Gardas
2023: Prestij Meselesi
2023: Aşkın Saati: 19.03
2024: Dünya Varmış