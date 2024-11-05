Kuruluş Osman dizisinin Karesi Bey'i kimdir? Ali Sürmeli biyografisi

Usta oyuncu Ali Sürmeli kimdir? Kaç yaşında? Ali Sürmeli nereli? Başarılı oyuncu hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

Ali Sürmeli kimdir?

Türk sinema ve televizyon oyuncusu Ali Sürmeli birçok projede yer almış ve ödüller kazanmıştır. Usta isim 1959 doğumludur. Şu sıralar atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'da Karesi Bey karakterine hayat vermektedir.

Ali Sürmeli nereli?

Zaza kökenli bir ailenin çocuğu olan Ali Sürmeli, Bingöl'ün Solhan ilçesinde dünyaya gözlerini açtı. Aslen Muş'un Varto ilçesine bağlı Onpınar köyündendir.

Ali Sürmeli kaç yaşında?

7 Şubat 1959 doğumludur. Usta isim 65 yaşındadır.

Ali Sürmeli hangi üniversite mezunu?

İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur. Ali Sürmeli, tam bir tiyatro aşığıdır.

Ali Sürmeli evli mi?

Ali Sürmeli kısa süreli bir evlilik yaşamıştır ve bu izdivaçtan bir evladı bulunmaktadır.

Ali Sürmeli'nin oynadığı diziler nelerdir?

1992: Umut Taksi

1994: Kurtuluş

1996: Olacak O Kadar

1999: Deli Yürek

2003: Hürrem Sultan

2003: Kasabanın İncisi

2004: Büyük Buluşma

2004: Şeytan Ayrıntıda Gizlidir

2005: Kin ve Gül

2006: Aşka Sürgün

2006: Yağmurdan Sonra

2007: Kuzey Rüzgârı

2007: Senin Uğruna

2008: Baba Ocağı

2009-2012: Kurtlar Vadisi Pusu

2012: Kurt Kanunu

2014: Beyaz Karanfil

2018: Servet

2019: Çarpışma

2019: Çukur

2020: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

2023: Adım Farah

2024-: Kuruluş Osman

Ali Sürmeli'nin oynadığı filmler nelerdir?

1983: Beyaz Ölüm: Halit Refiğ

1988: Dönüş: Faruk Turgut

1988: Gece Dansı Tutsakları: Mahinur Ergun

1993: Hoş Memo: Ümit Volkan

1993: Mavi Sürgün: Erden Kıral

1994: Babam Askerde: Handan İpekci

1995: Düş, Gerçek, Bir de Sinema: Tülay Eratalay

1995: Sokaktaki Adam: Biket İlhan

1996: Hayat Bazen Tatlıdır: Nihat Durak

1998: Kaçıklık Diploması: Tunç Başaran

1998: Karışık Pizza: Umur Turagay

2000: Filler ve Çimen: Reis Çelik

2001: Şellale: Semir Arslanyürek

2001: Son: Levent Kırca

2006: Eve Giden Yol: Semir Arslanyürek

2006: Sınav: Ömer Faruk Sorak

2006: Umut Adası: Erhan Dursun

2007: Beyaz Melek: Mahsun Kırmızıgül

2007: Fırtına: Kazım Öz

2008: Girdap: Talip Karamahmutoğlu

2008: Hoşçakal Güzin: Cem Görgeç

2009: Güneşi Gördüm: Mahsun Kırmızıgül

2009: Kolpaçino: Atıl İnaç

2010: New York'ta Beş Minare: Mahsun Kırmızıgül

2010: Takiye:Allah Yolunda: Ben Verbong

2012: Açlığa Doymak: Zübeyr Şaşmaz

2012: Birses Böler Geceyi: Ersan Arsever

2014: Mucize: Mahsun Kırmızıgül

2016: Babaların Babası: Raşit Çelikezer

2017: Vezir Parmağı: Mahsun Kırmızıgül

2019: Hep Yek 3: Özgür Bakar

2019: Mucize 2: Aşk: Mahsun Kırmızıgül

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