Tuba Büyüküstün kimdir? Hayatı ve biyografisi

Ekranların en güzel kadınları arasında gösterilen Tuba Büyüküstün'ün yer aldığı yapımlar dünyanın dört bir yanından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Başarılı, yetenekli, güzel... Attığı her adım yakından takip ediliyor, projeleri büyük bir ilgiyle izleniyor. Kariyerindeki başarı basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanarak adını zirveye yazdıran Tuba Büyüküstün'ün şöhreti Türkiye sınırlarını aşarak Amerika, Latin Amerika, Avrupa, Afrika, Doğu Asya, Arap Yarımadası'na kadar ulaştı. Milyonlarca hayranı bulunan Tuba Büyüküstün, anlamlı bakan renkli gözleri, duru güzelliği ve kusursuz fiziğiyle büyülüyor.

Tuba Büyüküstün kimdir?

Dünya çapında geniş bir hayran kitlesi bulunan ünlü oyuncu, gönüllerde taht kurmayı başarmış durumda... Tuba Büyüküstün hem televizyonun hem de beyaz perdenin aranılan isimlerinden...

Tuba Büyüküstün nereli?

Anne tarafından Kırım, baba tarafından Girit kökenlidir.

Tuba Büyüküstün kaç yaşında?

Tuba Büyüküstün 5 Temmuz 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açmıştır. Güzel oyuncu 42 yaşındadır.

Tuba Büyüküstün hangi üniversite mezunu?

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı Bölümü'nden mezun oldu. Üniversitede okurken reklam filmlerinde rol almaya başladı. Eğitimini tamamladıktan sonra oyunculuğa adım attı.

Tuba Büyüküstün evli mi?

Meslektaşı Onur Saylak ile 2011 senesinde evlenen Tuba Büyüküstün 2017 yılında boşandı. Büyüküstün'ün bu evlilikten Toprak ve Maya isminde ikiz kızları bulunuyor.

Tuba Büyüküstün'ün geçmiş dizi ve programları nelerdir?

Ünlü oyuncunun ses getiren projelerinden biri de 2006 yılında başrolünde yer aldığı "Aşk Yolu" filmiydi. atv'de yayınlanan Kara Para Aşk ile gönüllerde taht kurmuştur. Bu dizideki rolüyle Uluslararası Giuseppe Sciacca Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu seçildi. Tuba Büyüküstün' onlarca dizi ve filmde rol almıştır.