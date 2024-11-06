Ahmet Kural Hayatı ve Biyografisi

Rol aldığı komedi filmleriyle hafızalara kazınan Ahmet Kural hakkında tüm bilinmeyenleri atv olarak sizler için hazırladık. Hemen şimdi Ahmet Kural biyografisini detaylı okuyun!

Ahmet Kural Kimdir?

10 Kasım 1982 tarihinde polis memuru olan babasının görev yeri olan Kütahya'da dünyaya gelen Ahmet Kural'ın çocukluğu Kütahya, Denizli, Silopi, Karaman ve Nevşehir'de geçti. Oyunculuğa küçük yaştan itibaren ilgi duyan Ahmet Kural, lise yıllarında tiyatro çalışmalarına katıldı.

Ahmet Kural Nereli?

Kütahya'da doğan ünlü oyuncu Ahmet Kural, aslen Ankaralı'dır.

Ahmet Kural Kaç Yaşında?

1982 yılında doğan Ahmet Kural, 42 yaşındadır.

Ahmet Kural Hangi Üniversite Mezunu?

Konya Selçuk Üniversitesi'nde Radyo Televizyon Sinema Bölümü'nü bitiren Ahmet Kural daha sonra Bilkent Üniversitesi'nde master yaptı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan ünlü oyuncu Londra'da müzikal tiyatro eğitimi de aldı.

Ahmet Kural Evli Mi?

Bir zamanlar Sıla ile yaşadığı çalkantılı aşk ile gündeme gelen Ahmet Kural, şu an avukat Çağla Gizem Çelik ile evlidir. Dört yıllık bir ilişki yaşayan Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik 18 Temmuz 2023 tarihinde evlendiler.

Ahmet Kural'ın Geçmiş Dizi ve Programları Nelerdir?

2007 yılında Fikrimin İnce Gülü adlı dizi ve 2007-2008 yılları Evimin Erkeği adlı dizilerde rol alan Ahmet Kural ardından Gazi adlı dizide başrol oynamaya başladı. 2008 yılında Güneşin Oğlu adlı sinema filminde Haluk Bilginer, Köksal Engür, Hümeyra ve Özgü Namal ile birlikte rol alan Ahmet Kural, 2010 yılında Selçuk Aydemir'in yönettiği Çalgı Çengi adlı sinema filminde Murat Cemcir ile başrolde oynadı. 28 Haziran 2012 tarihinde İşler Güçler adlı dizinin başrollerini Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz ile paylaşan ünlü oyuncu büyük bir çıkış yaşadı. Daha sonra Düğün Dernek adlı sinema filminde de Murat Cemcir'le başrolleri paylaşan Ahmet Kural, 2014 yılının Ekim ve Kasım aylarında vizyona giren Oflu Hoca'nın Şifresi isimli filmde bir bakanı canlandırdı. İlk bölümü 13 Şubat 2014 tarihinde yayımlanan Kardeş Payı dizisinin başrolünü Murat Cemcir ve Seda Bakan ile paylaştı. Dizi, 2015 yılında final yaparak sona erdi. 4 Aralık 2015 tarihinde vizyona giren ve 2015 yılının en çok izlenen filmi olan Düğün Dernek 2: Sünnet filminin başrollerini yine Murat Cemcir ile paylaştı. Film ve dizilerde sürekli birlikte rol aldığı partneri Murat Cemcir ile 2023 yılında yollarını ayırdı.

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