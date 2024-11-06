Cenk Torun Hayatı ve Biyografisi

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Cenk Torun Kimdir?

Televizyon hayatına ilk kez Yıldız Tilbe'nin "Delikanlım" adlı şarkısının klibinde yer alarak başlayan Cenk Torun, 24 Mart 1974 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. 1996 yılında Özden Öğrük'ün karikatürünün televizyon versiyonunda yani Çılgın Bediş adlı dizi de Oktay karakterini canlandırmış ve doksanlı yılların en ünlü oyuncularından biri haline gelmiştir. Türk sanat müziği sanatçısı Nurdan Torun'un oğlu olan Cenk Torun, 2013 yılında Sabah gazetesine verdiği bir röportajda "Askere gitmeden önce Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakterini oynamak için teklif aldım ama kabul etmedim. En büyük pişmanlığım, Hayatımın hatası diyebileceğim bir işti. Olsaydı ne güzel olurdu; dizi hâlâ devam ediyor. 'Mafya dizisi tutmaz' diye düşündüm. O dönemde yakışıklı jön rolleri üzerime yapışmıştı. "Benden mafya adamı nasıl olur? diye endişelendim açıkçası" demişti.

Cenk Torun Nereli?

Cenk Torun Ankaralı'dır.

Cenk Torun Kaç Yaşında?

1974 yılında Ankara'da doğan Cenk Torun, 50 yaşındadır.

Cenk Torun Hangi Üniversite Mezunu?

Marmara Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun olan Cenk Torun, ayrıca Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim almıştır.

Cenk Torun Evli Mi?

Nevin Ursavaş ile evli olan Cenk Torun'un "Şan" adından bir oğlu vardır.

Cenk Torun'un Rol Aldığı Dizi ve Filmler Nelerdir?

Türkiye'de birçok televizyon ve sinema filminde rol alan Cenk Torun, 2015-2016 yılları arasında atv'de yayınlanan Yeter dizisinde "Gökhan" karakterine hayat vermiştir.

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