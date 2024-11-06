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HABERLER Osman Bey, Arcadeus’un cezasını işte böyle kesti!

Osman Bey, Arcadeus’un cezasını işte böyle kesti!

GİRİŞ TARİHİ:  06.11.2024, 22:19
Osman Bey, Arcadeus’un cezasını işte böyle kesti!

“Kurtla oyun, kanla biter!”

'Kuruluş Osman'ın nefesleri kesen 169. Bölümünde Osman Bey, Söğüt'teki Rum isyanını başlatan ve ahaliyi galeyana getiren Arcadeus'un cezasını tek hamlede kesti.

Kuruluş Osman'ın 169. Bölümünde Osman Bey, Söğüt'teki isyanı fitilleyen Arcadeus'un cezasını kesmek üzere alpleriyle beraber zengin tüccar kıyafeti giyerek arenaya gitti. Arenaya sızmayı başaran Osman Bey, Arcadeus'u odasında gafil avladı. Osman Bey ile savaşmaya başlayan Arcadeus, yenik düşerek savruldu. Osman Bey, "Topraklarıma tasallut ettiniz! Masum ahaliyi galeyana getirdiniz, şimdi hesap vakti. Kurtla oyun, kanla biter!" diyerek Arcadeus'un cezasını kesti.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 169. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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