Pelin Karahan Hayatı ve Biyografisi

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Pelin Karahan Kimdir?

6 Ekim 1984'te Ankara'da doğup büyüyen Pelin Karahan, ortaokulun bir bölümünü Ankara Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu'nda ve Ödemiş İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Aynı yıl Polis Koleji'ni kazandı. Daha sonra Polis Kolejini bırakıp öğretim hayatına Ankara Sokullu Mehmet Paşa Lisesi'nde devam eden Pelin Karahan, üniversite tercihini turizimden yana kullandı. Okul yıllarında çeşitli faaliyetlere katılım gösteren ünlü oyuncu, İstanbul'a yerleştiği zaman Erberk Ajans'ına kaydolarak şöhret basamaklarını hızlıca çıktı.

Pelin Karahan Nereli?

Ankara'da doğup büyüyen Pelin Karahan, anne tarafından Selanik göçmeni baba tarafından ise Düzce'li olduğu biliniyor.

Pelin Karahan Kaç Yaşında?

1984 yılında doğan Pelin Karahan, 40 yaşındadır.

Pelin Karahan Hangi Üniversite Mezunu?

Anadolu Üniversitesi Turizm İşletme'den mezun olan Pelin Karahan, Erberk Ajans'a kaydolduktan sonra oyunculuğa adım atmıştır.

Pelin Karahan Evli Mi?

İlk evliliğini 2011 yılında pilates eğitmeni Erdinç Bekiroğlu ile yapan Pelin Karahan, 2013 yılında boşanmıştır. 24 Haziran 2014'te iş adamı Bedri Güntay ile Adile Sultan Sarayı'nda evlenen Pelin Karahan'ın Ali Demir ve Can Eyüp adında iki çocuğu var.

Pelin Karahan'ın Rol Aldığı Dizi ve Filmler Nelerdir?

Bir çok dizi ve filmlerde rol alan Pelin Karahan, 2015-2016 yılları arasında atv'de yayınlanan Yeter dizisinde "Aylin Harmanlı" karakterine hayat vermiştir.

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