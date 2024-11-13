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HABERLER Osman Bey ve Lucas’ın kılıçları ilk kez çarpıştı

Osman Bey ve Lucas’ın kılıçları ilk kez çarpıştı

GİRİŞ TARİHİ:  13.11.2024, 23:48
Osman Bey ve Lucas’ın kılıçları ilk kez çarpıştı

Osman Bey Akhisar Kalesi’ni kuşattı

'Kuruluş Osman'ın nefesleri kesen 170. Bölümünde Osman Bey ve Komutan Lucas, Akhisar Kalesi'nde kıyasıya mücadele etti.

Kuruluş Osman'ın 170. Bölümünde Osman Bey ve Komutan Lucas'ın kılıçları, Akhisar Kalesi'nde ilk kez çarpıştı. Osman Bey, ordusunu kalede bekleterek Lucas'la düello yaptı. Osman Bey, "Ya kaleyi bana rızan ile teslim edersin ya da kaledeki cümle kâfirle birlikte yok olup gidersin! Aşılamaz denen surları nasıl aşarız, Karadin buna delildir! Mesele ordu mevcudu ise yanlışın var Lucas, mevcudu fazla olan bizleriz! Benim her bir alpım, senin beş şövalyene bedeldir!" diyerek Lucas'a karşı kılıcını savurdu. Osman Bey kılıcını çevik bir hareketle tam Lucas'ın göğsüne saplayacakken, Lucas çıplak elleriyle kılıcın çeliğinden kavradı ve ellerinden kanlar aksa da kılıcı durdurdu. Bu sırada Akhisar'a varan Bala Hatun, Fatma Hatun'un kaçırıldığını söyledi. Kale surlarında Fatma Hatun, Saruca ve Yusuf'u gören yakınları şaşkınlıklarını gizleyemedi. Fatma Hatun'u elleri ve ağzı bağlı bir şekilde gören Osman Bey intikam yemini etti: "Aşağılık it! Eğer kızıma dokunursan, eğer ona bir zarar verirsen, yüzünü örten yalnızca toprak olacak!"

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 170. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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