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HABERLER Fatma Hatun, Saruca ve Yusuf işte böyle kurtuldu!

Fatma Hatun, Saruca ve Yusuf işte böyle kurtuldu!

GİRİŞ TARİHİ:  20.11.2024, 23:50
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Fatma Hatun, Saruca ve Yusuf işte böyle kurtuldu!

Zafer Kayı'ların!

'Kuruluş Osman'ın nefesleri kesen 171. Bölümün finalinde Fatma Hatun'un, Saruca'nın ve Yusuf'un kurtularak Söğüt'e dönmesi bölüme damga vurdu.

Kuruluş Osman'ın 171. Bölümünde Osman Bey'in içerdeki planlarından haberdar olmak isteyen Lucas, Yusuf ve Saruca'yı kullanarak Begüm Hatun'u ve Bayhan Bey'i yanına çekmek için bir hamle yaptı. Görünürde Begüm Hatun ve Bayhan Bey, Osman Bey'in planlarını ifşa edecekmiş gibi davrandılar. Ancak bu hamle, Kayıların hainleri tuzağa düşürmek için hazırladığı büyük oyunun bir parçasıydı. Fatma Hatun'u kurtarmak için canlarını ortaya koyan Orhan Bey, Alaeddin Bey ve alplar Akhisar'a saldırarak Fatma'yı kurtardı. O sırada Lucas ve Sofia ise Osman Beyleri kandırmak için Fatma, Saruca ve Yusuf'a benzeyen üç kişi bulup onları Söğüt'e getirdi. Yaşanan büyük yüzleşme sırasında Fatma, Saruca ve Yusuf atlarıyla beraber Söğüt'e geldi. Emellerine ulaşamayan Sofia ile Lucas'ın tüm planları suya düşerken Kayılar ise muzafferdi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 171. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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