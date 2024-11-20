canli-yayin
CANLI YAYIN
Kuruluş Osman
10
BİLDİRİMLER
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı İle Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ BÖLÜM
  • Kuruluş Osman - 3. Fragman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman - 2. Fragman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
CANLI YAYIN
HABERLER Osman Bey’in büyük sınavı

Osman Bey’in büyük sınavı

GİRİŞ TARİHİ:  20.11.2024, 22:16
ABONE OL
Osman Bey’in büyük sınavı

Bir tarafta vatan toprağı, bir tarafta biricik kızı

'Kuruluş Osman'ın nefesleri kesen 171. Bölümünde vatan toprağı Söğüt'ten ve kızı Fatma Hatun'dan vazgeçmeyen Osman Bey, üzüntüsünü ve öfkesini Bala Hatun'a haykırdı.

Kuruluş Osman'ın 171. Bölümünde Fatma Hatun'u alamadan obaya dönmek zorunda kalan Osman Bey, büyük bir çıkmaza girdi. Öfkeli ve üzgün bir şekilde atıyla dörtnala ilerleyen Osman Bey'i Bala Hatun durdurdu. Osman Bey, "Fatma'm! Kızım düşmanın elinde. Nasıl durayım Bala'm! Öfkem öyle büyük ki. O kaleyi yerle yeksan etmek isterim! Amma elimi kolumu bağladılar! Benim yüreğim yanar Bala'm! Evladım o soysuzların elinde! Bir tarafta devleti kurduğumuz topraklar Söğüt, diğer tarafta canım ciğerim mavi gözlüm Fatma'm!" diye haykırdı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 171. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

DİĞER HABERLER
ARAMA
CANLI YAYIN