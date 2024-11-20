Sofia ve Lucas, devletin kalbi Söğüt’ü istedi!

‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesen 171. Bölümünde, Osman Bey’in ezeli düşmanı Sofia ve işbirlikçisi Komutan Lucas; Fatma Hatun’u teslim etmek için Söğüt’ün kendilerine verilmesini istedi.

Kuruluş Osman'ın 171. Bölümünde Sofia tarafından kaçırılan Fatma Hatun, Akhisar'da esir düştü. "Leşini meydanlarda sallandıranda, o soysuz yüzünü cümle alem görecek! İmdi ne istersiniz benden, onu söyleyin!" diyen Osman Bey'e karşılık Lucas, Akhisar kuşatmasını geri çekmesini ve kızını sağ salim alabilmesi için diğer şartının da Söğüt'ün kendilerine verilmesi olduğunu söyledi. Osman Bey ise Akhisar Kalesi'ndeki kuşatmayı kaldırdı. Fatma Hatun, Yusuf ve Saruca; Osman Bey'den razı olduklarını ve Söğüt'ü teslim etmemesi gerektiğini haykırırken, Sofia ise esirlerin kurtuluş yolunun yalnızca bu olduğunu söyledi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 171. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.