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HABERLER Bala Hatun şehit mi oluyor?

Bala Hatun şehit mi oluyor?

GİRİŞ TARİHİ:  25.11.2024, 11:39
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Bala Hatun şehit mi oluyor?

Bala Hatun'un akıbeti tüm Türkiye'yi ekranlara kiltleyecek!

atv ekranlarının Bozdağ Film imzalı fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın 172. Bölüm ikinci tanıtımı tüm izleyicileri şaşırttı. Yeni bölüm tanıtımında Osman Bey'in eşi Bala Hatun'un, Sofia tarafından öldürülmesi tüm izleyiciyi şoka uğratırken tanıtım kısa sürede milyonlarca izlendi. İzleyiciler tüm gece sosyal medyada "Bala Hatun, Holofira, Gonca Hatun, Cerkutay ve Saruca ölüyor mu?" sorusuna cevap aradılar. #KuruluşOsman, #OsmanBey, #BalaHatun etiketleri sosyal medyada sıklıkla yer aldı.

Kuruluş Osman 172. Bölüm fragmanı milyonlarca izlendi

atv ekranlarında 6. Sezonuyla reyting rekorları kırmaya devam eden, seyirciden büyük ilgi gören Kuruluş Osman, Çarşamba günü saat 20:00'de nefesleri kesecek bir bölümle ekranlara gelecek. Bala Hatun'un, Osman Bey'in gözleri önünde şehit edildiği görüntüleriyle olay yaratan 172. Bölüm tanıtımı Kuruluş Osman izleyicilerinde soru işaretleri bıraktı.

172. Bölümde neler olacak?

Sofia; Osman Bey ve Bala Hatun'dan intikam almak için gözünü karartmıştır. Osman Bey'i en büyük zaafından, Bala'dan vurmak için yaptığı şeytani plan nedir? Öte yandan Sofia kurduğu şeytani planla büyük bir kıyım yapmayı hedeflemektedir. Bütün Kayı kadınları kılıcının ucunda olan Sofia, intikamına çok yaklaşmıştır. Bala Hatun, Holofira, Gonca Hatun şehit mi oluyor? Gözlerinin önünde Bala Hatun'un şehit olmasıyla çılgına dönen Osman Bey ne yapacaktır? Bala Hatun, Sofia tarafından şehit mi ediliyor?

Tüm bu sorular Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan Kuruluş Osman'ın 172. Bölümde cevap bulacak!

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