Holding'in son tanıtımı heyecan yarattı

"Holding" ilk bölümüyle 5 Aralık Perşembe 20.00'de atv'de başlıyor.

atv'nin, Limon Yapım imzalı, yapımcılığını Hayri Aslan'ın üstlendiği yeni dizisi Holding yeni tanıtımıyla ekran macerasının tarihini de açıklamış oldu. Yönetmenliğini Barış Yöş'ün üstlendiği Holding, gerçek hayatların gerçek hikayesini ekrana getirmek için geri sayımda. İlk bölüm 5 Aralık Perşembe 20.00'de atv'de. Aile içi hesaplaşmalar, entrikalar, tuzaklar, kıskançlıklar, ihanetler, ters köşelerle kurgulanan dizi seyircisine nefes kesecek güçlü bir drama vaat ediyor. Dizinin yayınlanan yeni tanıtımında yaşanacak güç savaşları dikkat çekerken kendini bu acımasız dünyanın içinde bulacak olan Aydan'ın neler yaşayacağı da merak konusu oldu.



