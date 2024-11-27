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HABERLER Holding ilk bölümüyle 5 Aralık Perşembe akşamı atv’de başlıyor

Holding ilk bölümüyle 5 Aralık Perşembe akşamı atv’de başlıyor

GİRİŞ TARİHİ:  27.11.2024, 10:21
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Holding ilk bölümüyle 5 Aralık Perşembe akşamı atv’de başlıyor

atv’nin merakla beklenen yeni dizisi Holding’in yayın tarihi belli oldu. Heyecan uyandıran tanıtımlarına bir yenisini daha ekleyen Holding ilk bölümüyle 5 Aralık Perşembe akşamı atv’de başlıyor

5 Aralık Perşembe saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek Limon Yapım imzalı, yapımcılığını Hayri Aslan'ın ve yönetmenliğini Barış Yöş'ün üstlendiği Holding, gerçek hayatların gerçek hikayesini izleyiciler ile buluşturacak. Aile içi hesaplaşmalar, entrikalar, tuzaklar, kıskançlıklar, ihanetler, ters köşelerle kurgulanan dizi seyircisine nefes kesecek güçlü bir drama vaat ediyor.

Dışarıdan pırıltılı görülen plaza dünyası, içerden ise egoların ve hırsların çarpıştığı bir arena…

Kadınlar Dünya Serbest Dalış rekortmeni Aydan, aniden kendini bu dünyada ve yeni ailesinin içinde bulur. Onun gelmesi ile ailenin kirli geçmişi ve aile üyelerinin gerçek yüzleri ortaya çıkar. Ailede acımasız bir taht kavgası başlar. Aydan bu kavgada kendi değerleri ve aşkı ile ayakta kalacak mı, yoksa güç ve para onu da mı zehirleyecek?

"Holding"in başrollerinde Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu, Caner Topçu, Mustafa Üstündağ Öznur Serçeler, Melisa Döngel, Şebnem Hassanisoughi, Kayra Şenocak, Ozan Gözel, Ali İl, Gün Koper, Zeynep Özyağcılar, Sadi Celil Cengiz ve Filiz Taçbaş ve Atsız Karaduman ve Macit Koper gibi önemli oyuncular yer alıyor.

Holding 5 Aralık Perşembe saat 20.00'de atv'de!

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