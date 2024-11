Salı akşamının galibi "Bir Gece Masalı"

Geçtiğimiz akşam (26 Ekim Salı) atv ekranlarında 13. Bölümüyle izleyicisiyle buluşan Bir Gece Masalı, "Tüm Kişiler" kategorisinin en çok izlenen yapımı oldu.

Yapımını NGM'nin yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı dizi hem reytinglere hem de sosyal medyaya damgasını vurdu.

Dizi yayınlandığı süre boyunca sosyal medyada trend listesinde kalan dizi, izleyiciyi ekrana kilitledi.

BİR SALI MASALI

Beğeniyle izlenen dizinin geçtiğimiz akşam yayınlanan 13. Bölümü Tüm Kişiler'de %6,72 reyting ve %16,87 izlenme payı alarak en çok izlenen 100 program arasında birinci oldu.

13. Bölüm'de neler yaşandı?

Çatıdan düşen Canfeza hastaneye kaldırılır. Durumu kritiktir, kanama durmazsa ameliyat etmeleri gerekecektir. Bu haberle Mahir kahrolur, Canfeza'yı bir an olsun yalnız bırakmaz ve mucize gerçekleşir. Canfeza kendine gelir. Afet Hanım, Canfeza'nın nasıl düştüğünü açıklayacağından korkmaktadır. Canfeza ise köşke dönmez ailesinin yanına gider. Mahir'e eski Mahir olmadıkça geri dönmeyeceğini söyler. Mahir ise Selim ve Boris'in peşindedir. Mahir Canfeza'yı ikna edip eve dönmeye çalışır. Ancak bu kez her yolu deneyen Canfeza, fena patlar. Bu sefer aralarına duvar örme sırası ona gelir. Mahir ile ilişkilerine mesafe koyan bu kez Canfeza, olur. Selim ise Mahir'i ortadan kaldırmaktan vazgeçmemiştir. Ancak ava giderken avlanır. Her şeyin farkında olan Mahir ona tuzak kurmuştur. Selim kendi kazdığı kuyuya kendi düşer. Bu kez Mahir onu kıskıvrak yakalamıştır. Evde ise büyük bir kriz patlak verir. Canfeza yanlışlıkla Ferman ile sevgilisini odada yakalar.

Sürükleyici hikayesi, güçlü isimleri ile Bir Gece Masalı her Salı 20.00'de atv'de!

