Milyoner'de yarışan işitme engelli yarışmacı Hüseyin Görücü, geceye damga vurdu! Hüseyin Görücü kimdir?

Milyoner’in bu haftaki bölümünde duygu dolu anlar yaşandı. İşitme engelli olan milli sporcu Hüseyin Görücü, başarısıyla milyonların takdirini topladı. 500 bin TL'lik soruya kadar gelen Hüseyin Görücü kimdir? İşte detaylar...

atv ekranlarında yayınlanan bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?"de bu hafta Gazi Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü mezunu ve millî sporcu olan işitme engelli Hüseyin Görücü, gösterdiği başarılı performansı ile dikkat çekti. 24 yaşında olan ve Ankara'da doğup büyüyen Hüseyin Görücü'nün hedefi büyük ödüle ulaşmaktı.

500 bin TL'lik soruyu görmeye hak kazanan Hüseyin Görücü, büyük ödüle ulaştı mı? Doğuştan işitme engeli bulunan Hüseyin Görücü'nün yarattığı farkındalık milyonların dikkatini çekti. Hüseyin Görücü 500 bin TL'lik soruya doğru cevap verdi mi? İşte o soru...

Osman Devleti'nde 1913'te Behire Hakkı, kadınların meslek öğrenmelerini sağlamak amacıyla, adı "Türk Kadınları" şeklinde başlayıp hangisiyle biten bir okul kurmuştur?

A: Biçki Yurdu

B: Aş Evi

C: Çömlek Hanesi

D: Ev İktisadı Mektebi

Doğru Cevap: A: Biçki Yurdu

Risk almak istemeyen Hüseyin Görücü soruya cevap vermedi ve 300 bin TL ödülle yarışmadan ayrıldı.

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla "Kim Milyoner Olmak İster?" yeni bölümleriyle her Cuma ve Pazar atv'de!