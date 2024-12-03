Müge Anlı ve izleyicileri bir mucizeye imza attı

Müge Anlı ile Tatlı Sert yine mucizevi bir buluşmaya imza attı. Dün Bahçelievler Kocasinan’da yaşadığı evinden kaybolan Fırat’ı bulmak için üvey annesi bugün Müge Anlı'ya başvurdu. Müge Anlı ise ekran başında izleyicilerinin ihbar telefonlarıyla ve sokakta dakikalar içinde buldu.

Müge Anlı izleyicisi seferber oldu, kayıp Fırat kısa sürede bulundu

Bugün, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında izleyenleri derinden etkileyen duygusal bir olay yaşandı. 2 Aralık'ta Bahçelievler Kocasinan'dan kaybolan 10 yaşındaki Fırat Koçyiğit, Müge Anlı ve izleyicilerinin yardımlarıyla 1 saat gibi kısa bir sürede bulundu. Müge Anlı, küçük çocuğun izini takip etmek için tüm ekibini seferber ederken, canlı yayında izleyenler de anbean gelişmeleri heyecanla takip etti.

Sokak sokak kayıp arandı

Fırat Koçyiğit'in kaybolmasının ardından, üvey annesi hemen Müge Anlı'ya başvurdu. Küçük çocuğun babası cezaevinde ve öz annesi ise Fırat henüz bebekken onu terk etmişti. Müge Anlı, çocuğun kaybolmasının ardından büyük bir endişe duydu çünkü Fırat'ın sokakta tanımadığı insanlarla kolayca konuşan bir çocuk olduğu öğrenildi. Bu durum, kaybolan çocuğun daha tehlikeli bir duruma düşme ihtimalini artırıyordu. Programda ise büyük bir dayanışma örneği sergilendi. Müge Anlı ve ekibi kaybolan Fırat'ı bulabilmek için seferber olurken, izleyiciler de adeta sokağa döküldü. Fırat'ın bulunabilmesi için telefonla ihbar yapan pek çok vatandaş, programa ve ekiplerine büyük destek verdi.

Dikkatli izleyici, Kayıp Fırat Koçyiğit'i buldu

Fırat'ın kaybolduğu Bahçelievler civarından gelen ihbarlardan, simitçi Tolga Bey yayına bağlandı. Müge Anlı'ya "Kendisine Yenibosna'da 40 dakika önce simit verip adını, ailesinin nerede olduğunu sordum. Adının Fırat olduğunu söyledi." Müge Anlı ekibi verilen adrese ilerlerken dikkatli izleyicilerden birisi telefonla bağlanarak apartmanın girişinde Fırat Koçyiğit'i bulduğunu, yanıma aldım" diyerek, büyük bir sevincin yaşanmasına vesile oldu.

Müge Anlı'nın muhabirleri yoldayken, seyirciler çocuğun bulunduğu noktaya ulaşarak küçük Fırat'ı gelen ekibe sağ salim kavuşturdu. Yayını ihbar kabul eden Çocuk Şube Müdürlüğü ise Fırat'ı ekip aracıyla alarak ailesine teslim etmek üzere yola çıkardı.