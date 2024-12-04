Salı akşamının galibi 'Bir Gece Masalı'

Geçtiğimiz akşam (3 Kasım Salı) atv ekranlarında on dördüncü bölümüyle izleyicisiyle buluşan Bir Gece Masalı, “Tüm Kişiler” kategorisinin çok izlenen yapımı oldu.

Canfeza vuruldu, Asaf Bey'in kayıp torunu Ceylan köşke geldi!

Yapımını NGM'nin yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı dizi hem reytinglere hem de sosyal medyaya damgasını vurdu.

Dizi yayınlandığı süre boyunca sosyal medyada trend listesinde kalan dizi, izleyiciyi ekrana kilitledi.

Bir Salı Masalı

Beğeniyle izlenen dizinin geçtiğimiz akşam yayınlanan on üçüncü bölümü Tüm Kişiler'de %6,80 reyting ve %17,72 izlenme payı alarak en çok izlenen 100 program arasında birinci oldu.

14 .Bölüm'de neler yaşandı?

Mahir, Selim'e korkutucu bir ders verdi ama bu genç adamı daha da öfkelendirdi. Ferman, Canfeza'ya gördüklerini söylememesi için yalvarır. Mahir durumu öğrenir ve Ferman'a babalık testi yaptırıp yaptırmadığını sorar. Ailenin kayıp torunu Ceylan ise İstanbul'a gelir ve borçları için dedesinin kapısını çalmak üzere iken Selim ona araba çarpar. Bu kazada tanışan ikili konuştukça ortak yönlerini fark ederler. Mahir, Canfeza, Sare ve Salih kampa giderler. İkili Canfeza ile Mahir arasında buzları eritmek için onları baş başa bırakır. Ancak ikisi de inatçıdır, yumuşamazlar ve didişip dururlar.

Kürşat'tan şüphelenen Selim, ondan Mahir'i vurmasını ister. Ezra Nine ise hastalanır bunu duyan Canfeza hemen yanına gitmek ister. Ceylan, Selim'den aldığı para ile köşke gelir. Mahir ile önceden anlaşan Kürşat, konuştukları gibi onu vurmak zorunda kalır ama araya Canfeza girince tüm plan alt üst olur. Canfeza vurulur.

Sürükleyici hikayesi, güçlü isimleri ile Bir Gece Masalı her Salı atv'de.