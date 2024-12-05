Çarşamba'nın galibi Kuruluş Osman

‘Kuruluş Osman’, 173. Bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %6,33 reyting, %16,03 izlenme payı alarak çarşamba akşamının en çok izlenen yapımı oldu. Öte yandan dizi, #KuruluşOsman etiketiyle gece boyunca sosyal medyada çok konuşuldu.

Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 173. Bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Finalde Osman Bey'in öz kızı Halime tarafından okla yaralanması bölüme damga vurdu.

Dizinin 173. bölümünde;

Bala Hatun, Sofia'nın kılıç darbesiyle şehit olmak üzereyken; Osman Bey son anda yetişerek Bala Hatun'u kurtardı. Osman Bey'in hançerini atmasıyla Bala Hatun kurtulurken Gonca Hatun, Holofira, Alaeddin ve Orhan Bey'de Lucas ve Bizans askerleriyle kıyasıya mücadeleye girdiler. Yıllar sonra Osman Bey'in, Sofia yüzleşmesi gerilimi artırırken Osman Bey, Sofia'ya olan öfkesini şu sözlerle haykırdı: "Dokuz canlı şeytan! Seni yaşadığına pişman edeceğim Sofia! Toprak seni geri kusmuş amma ben seni cehennemin yedi kat altına göndermesini bilirim! Ben ailemin önünde dağ gibi dururum. Önce beni geçmen gerek. Gel soysuz! Sen benim pusatımın tadını çok iyi bilirsin!"

Osman Bey'in savaş meydanlarında olduğu, Bala Hatun'un ise oba işlerini tek başına sırtladığı bir dönemde Sofia'nın hain planını devreye sokarak küçük Halime'yi kaçıldığı sahne dizi izleyicilerinin duygusal anlar yaşamasına neden oldu. Sahnede yıllar önce Bala Hatun'un Ülgen Hatun'a emanet ettiği sahnede; küçük Halime dere kenarında oynarken Sofia'nın gözetimi altındaydı. Planını kusursuz bir şekilde hazırlayan Sofia, fırsatı yakalar yakalamaz Halime'yi kaçırdı. Dere kenarında yemek hazırlayan Ülgen Hatun, küçük Halime'nin yokluğunu çok geç fark etti. Telaşla çevreyi ararken, Bala Hatun kervan baskınını atlatarak döndüğünde büyük bir dehşetle karşılaştı. Halime'nin hiçbir izine rastlayamayan Bala Hatun, kızını kaybetmenin acısıyla adeta yıkıldı.

Bala Hatun ve Holofira tapınaktaki Sofia'nın inini keşfettiler. Osman Bey, Bala Hatun, Holofira, Alaeddin ve Orhan Bey'le birlikte alpler tapınaktaki Sofia, Lucas ve Bizans askerleriyle şiddetli şavaşa girdiler. Bala Hatun ile Sofia ve Osman Bey ile Lucas mücadele ederken çatıda gizlenen Poena; Osman Bey'i veya Bala Hatun'u vurmak üzere hedefini belirledi. Osman Bey, Lucas'a son darbeyi indirirken "Vurun pusatları, kırın şeytanın ordusunu!" diyerek liderliğini sürdürürken, Poena, "Ailem için öleceksin Osman!" diyerek Osman Bey'i tam kalbinin üzerinden okla vurdu.

Yapım ve proje tasarımı Bozdağ Yapım'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' yeni bölümüyle her Çarşamba atv'de!